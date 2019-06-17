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17.06.2019
Военное обозрение

США увеличивают состав флота, способный бороться с баллистическими ракетами

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Реализация программы защиты от баллистических ракет малой и средней дальности (Aegis BMD), которая осуществляется министерством обороны США, должна существенно увеличить флот крейсеров и эсминцев с расширенными возможностями ПРО.

Источник изображения: topwar.ru

Предполагается, что корабли получат возможность поражения ракет после их разгона и до входа в плотные слои атмосферы (противоракетой RIM-161 Standard Missile 3). Как указывает издание USNI News, количество крейсеров и эсминцев, обладающих данной возможностью, увеличится с 38 (по состоянию на конец 2018 финансового года) до 59 в конце 2024 финансового года, то есть более, чем на половину.

Система ПРО "Иджис" не предназначена, по крайней мере в настоящее время, для перехвата межконтинентальных баллистических ракет. Однако данные, полученные за счет AN/SPY-1 (радара Aegis BMD), могут быть переданы другим американским системам ПРО, которые способны бороться с МБР.

Наземное исполнение Aegis BMD получило обозначение Aegis Ashore. Соответствующие площадки уже возведены в Румынии, продолжается работа в Польше. Их финансирование осуществляет Пентагон.

Всего в рамках реализации программы BMD в 2020 году планируется выделить примерно 1,8 млрд. долл.

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Страны
Польша
Румыния
США
Продукция
sm-3
Иджис
Проекты
2020-й год
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