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17.06.2019
Известия.ru

Космонавты на российской станции могут остаться без важнейшего тренажера

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Источник изображения: Фото: youtube.com/Наука 2.0

Российские космонавты могут оказаться без важнейшего тренажера для поддержания физической формы, если национальную орбитальную станцию будут создавать на базе модулей от МКС, пишет "РИА Новости".

Отмечается, что после завершения эксплуатации МКС в 2024 году "Роскосмос" планирует отделить от нее три самых новых модуля и создать на их основе Российскую национальную орбитальную станцию

По заявлению заместителя главного конструктора Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук Евгении Ярмановой, в проекте национальной станции не предусмотрена бегущая дорожка, поскольку ее некуда установить.

"Подумаешь, бегущая дорожка. Но когда все спохватятся, то будет уже поздно. Поэтому данную проблему надо решать сейчас!" — цитирует ее агентство.

МКС была выведена на орбиту в ноябре 1998 года, в 2000 году на станцию заселились первые космонавты. С тех пор она является непрерывно обитаемой. В настоящий момент участниками проекта являются 14 государств, включая Россию, США, Канаду, Японию и др. Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году.

26 сентября 2018 года сообщалось, что корпорация "Энергия" отправит к Международной космической станции 17 пилотируемых кораблей "Союз МС" до завершения эксплуатации МКС.

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Канада
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