Головной японский эсминец Maya нового проекта 27DDG вышел в море на ходовые испытания

Оригинал взят у коллеги dambiev в Головной японский эсминец Maya проекта 27DDG вышел в море на ходовые испытания

C верфи компании Japan Marine United в Иокогаме вышел в море на первый этап ходовых испытаний новейший японский эсминец Maya проекта 27DDG.

Новый корабль является первым из двух запланированных эсминцев проекта 27DDG. Эти корабли будут специализироваться на противовоздушной обороне и дополнят противолодочные эсминцы проекта 25DD.

Проект 27DDG является усовершенствованной версией проекта Atago, в рамках которого в период с 2004 по 2008 год были построены два эсминца (Atago и Ashigara). От своего предшественника корабли типа Maya будут отличаться увеличенным корпусом и водоизмещением, что позволит разместить на них усиленное вооружение. Длина эсминца Maya составляет 170 м, водоизмещение - 8200 т. Корабль оснащён боевой системой Aegis Baseline J7 и радаром Northrop Grumman AN/SPQ-9B. В списке вооружений значатся ракеты SM-3 Block IIA и SM-6.

Стоимость корабля оценивается в $1,5 млрд, принятие его в состав Морских сил самообороны Японии запланировано на 2020 год.