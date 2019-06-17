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17.06.2019
Интерфакс-АВН

Замглавы МИД РФ приветствует готовность Тбилиси предоставить российским экспертам возможность осмотреть лабораторию Лугара

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МИД РФ
МИД РФ.
Источник изображения: militarynews.ru

Тбилиси. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин приветствует готовность грузинской стороны предоставить российским экспертам возможность осмотреть действующую близ Тбилиси биолабораторию Лугара (Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара).

"На сегодняшней встрече я поблагодарил грузинскую сторону за предложение, чтобы наши эксперты посетили лабораторию Лугара", - заявил Карасин грузинской телекомпании "Имеди" в четверг, комментируя итоги состоявшейся в Праге очередной его встречи со спецпредставителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе.

По словам Карасина, "это будет очень хорошо, оправдано и приветствуется", однако на встрече была достигнута договоренность, что до визита в Грузию эксперты должны согласовать с грузинскими коллегами все детали.

"Эксперты должны знать, что будут осматривать и для чего приедут. Эксперты для того и эксперты, что они не верят подготовленным телеканалами репортажам", - сказал Карасин.

По его словам, российские эксперты хотели бы детально ознакомиться с работой лаборатории, задать вопросы и получить полноценные ответы, и соответственно, после всего этого возможно по-другому посмотреть на работу лаборатории.

При этом Карасин воздержался называть сроки, когда может состояться подобная подготовительная встреча.

Он отметил, что эксперты двух стран сами должны встретиться, спланировать и согласовать.

Лаборатория Лугара была создана в Грузии при поддержке США в 2011 году. В Минздраве Грузии заявляют, что с 2013 года данный объект полностью подчиняется грузинскому Национальному центру по контролю за заболеваниями и финансируется из госбюджета.

Власти Грузии ранее в связи с высказанными со стороны РФ подозрениями по поводу деятельности данной лаборатории неоднократно заявляли, что центр Лугара является безопасным объектом.

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Страны
Грузия
Россия
США
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