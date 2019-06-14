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14.06.2019
ТАСС

Ракетные комплексы "Ярс" Тагильского соединения РВСН вышли на полевые позиции

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"Ярс"
"Ярс".
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Ракетчики уделили особое внимание противодействию воздушному и наземному "противнику"

ТАСС, 13 июня. Ракетные полки Тагильского соединения, оснащенные подвижными грунтовыми ракетными комплексами "Ярс" вышли на полевые позиции и приступили к несению боевого дежурства в рамках учений в Свердловской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

"Ракетные полки подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершили марш, заняли полевые позиции и приступили к несению боевого дежурства в рамках учений в Свердловской области", - сообщили в министерстве.

В ходе учений ракетчики отработали вывод ракетных комплексов на полевые позиции, совершили марш на полевые позиции, осуществили их инженерное оборудование, а также организовали боевое охранение комплексов и их маскировку с использованием авторазливочной станции АРС-14КМ.

Как подчеркнули в военном ведомстве, особое внимание уделено противодействию воздушному и наземному "противнику", отражению нападений диверсионно-разведывательных групп.

PC-24 "Ярс" - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова. Является модификацией ракеты комплекса "Тополь-М".

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