Первые учебные стрельбы из арктических ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" выполнили зенитчики Северного флота

Москва. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Учебно-боевые стрельбы впервые провели в четверг зенитчики Северного флота (СФ), вооружённые комплексами противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности "Тор-М2ДТ", сообщает Минобороны РФ.

"Сегодня на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области впервые проведены стыковочные боевые стрельбы зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2ДТ" по воздушным мишеням", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

"После завершения стрельб личный состав вернется в пункт постоянной дислокации и заступит на боевое дежурство", - информирует военное ведомство.

Накануне информированный собеседник "Интерфакса" сообщил, что комплексы ПВО малой дальности "Тор-М2ДТ", разработанные специально для Арктики, поступят на Северный флот в течение ближайших недель.

"Поступление этих комплексов ожидается в конце июня - начале июля", - сказал он.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что российские военные получат арктические "Торы" после того, как завершится подготовка расчётов, и пройдут стыковочные (учебные) стрельбы на полигоне.

На полигоне "Капустин Яр" военнослужащие подразделения ПВО СФ, прошедшие переподготовку на базе учебного центра войск ПВО Сухопутных войск, выполнили пуски зенитных ракет.

"Стрельба осуществлялась в условиях активных радиопомех, при этом мишени имитировали поведение воздушных объектов условного противника. В ходе проведения стрельб расчеты комплексов уничтожили все скоростные маневрирующие мишени, запускаемые с разных направлений и летящие на минимальных и максимальных высотах", - информирует Минобороны.

ЗРК "Тор-М2ДТ" впервые был представлен общественности в 2017 году на Параде Победы. "Тор-М2ДТ" - арктический вариант комплекса "Тор-М2", установленный на двухзвенные гусеничные транспортеры ДТ-30М.