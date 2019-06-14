Турция не откажется от российских С-400 после письма из Пентагона

Письмо от и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана не заставит Турцию отказаться от покупки российских С-400. Об этом в четверг, 13 июня, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

"Мы не говорим, что купим С-400, мы уже купили", — цитирует дипломата "РИА Новости".

По словам Чавушоглу, Турция готовит ответ на это письмо. Он подчеркнул, что если у США есть беспокойство по С-400, нужно создать совместную рабочую группу и позволить специалистам изучить этот вопрос. Однако говорить с Турцией языком улитиматумов никто не имеет права.

12 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал покупку С-400 решенным вопросом. По его словам, поставки начнутся уже в следующем месяце, а Турция не собирается ни у кого спрашивать разрешения на удовлетворение своих оборонных нужд.

8 июня Шанахан направил в министерство обороны Турции письмо, в котором говорится, что страна должна отказаться от покупки ЗРК С-400, в противном случае Соединенные Штаты свернут сотрудничество с Анкарой по программе истребителей F-35. Вашингтон увидел угрозу в приобретении С-400 для истребителей Lockheed Martin Corp F-35, которые Турция также планирует приобрести.

Вашингтон неоднократно призывал Турцию отказаться от сделки с РФ, так как С-400 якобы несут угрозу новейшим истребителям F-35.

29 мая Госдеп сообщил о подготовке санкций против Анкары и возможном ее исключении из программы создания F-35 в случае завершения сделки по С-400.