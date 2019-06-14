Войти
14.06.2019
ТАСС

Россия может разместить в Аргентине наземные станции системы ГЛОНАСС

371
0
+1
Совещание по ГЛОНАСС
Совещание о формировании обновленной концепции развития Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) в холдинге «Российские космические системы».
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Соглашение между странами о сотрудничестве в космосе могут подписать до конца года, отметили в Роскосмосе

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Роскосмос и Комиссия по аэрокосмическим исследованиям Аргентины (КОНАЕ) будут развивать сотрудничество в области спутниковой навигации. В частности, рассматривается вопрос размещения на территории Аргентины наземных станций системы ГЛОНАСС, сообщили в четверг ТАСС в Роскосмосе.

"Госкорпорация "Роскосмос" и КОНАЕ заинтересованы в развитии и активизации сотрудничества в области спутниковой навигации, включая размещение на территории Аргентины наземных станций системы ГЛОНАСС, мониторинга околоземного космического пространства, дистанционного зондирования Земли, совместного создания космической техники и наземной инфраструктуры", - сказали в госкорпорации.

Эти вопросы рассматривались на 14-м заседании межправительственной российско-аргентинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое прошло в Буэнос-Айресе, уточнили в Роскосмосе.

Соглашение между РФ и Аргентиной о сотрудничестве в использовании космического пространства в мирных целях может быть подписано до конца этого года, сообщили в госкорпорации.

"Завершена подготовка проекта актуализированного межправительственного соглашения в формате протокола между правительством РФ и правительством Аргентины о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Подписание документа возможно до конца 2019 года, что позволит сторонам приступить к реализации двусторонних проектов и программ", - сказали в госкорпорации.

"В ходе прошедшего заседания межправкомиссии российские и аргентинские специалисты подтвердили поступательное развитие сотрудничества в области мирного использования космического пространства, направленное на практическое применение космической техники в интересах социально-экономического развития России и Аргентины", - отметили в Роскосмосе.

Заседании межправительственной комиссии прошло 27-28 мая в Буэнос-Айресе.

О системе ГЛОНАСС

Российская навигационная система ГЛОНАСС наряду с американской GPS является глобальной навигационной системой, ее создание началось еще в 1970-80-е годы. Для гарантированного глобального покрытия необходимо иметь на орбите 24 работающих спутника "Глонасс", вращающихся вокруг Земли на средней круговой орбите высотой 19,1 тыс. км - по восемь аппаратов в трех орбитальных плоскостях.

Управление орбитальной группировкой ГЛОНАСС ведется из Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ИАЦ КВНО ЦНИИмаш), который расположен рядом с Центром управления полетами (ЦУП; подразделение ЦНИИмаш) в подмосковном г. Королеве.

В настоящее время, помимо российской ГЛОНАСС, в мире существуют также другие глобальные навигационные спутниковые системы: американская GPS, европейская Galileo и китайская BeiDou. Кроме того, региональные навигационные системы имеют Индия (NavIC, прежнее название - IRNSS) и Япония (QZSS).

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Индия
Китай
Россия
США
Япония
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
ЦНИИмаш
Проекты
GPS
ГЛОНАСС
Похожие новости
01.07.2014
Россия проигрывает космическую гонку Китаю
25.12.2013
Быть первыми
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
09.04.2007
ГЛОНАСС почти не видна. Для обеспечения спутниковой навигации требуется группировка в 28–30 космических аппаратов
29.01.2007
Глобальная навигационная спутниковая система отечества
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.06 11:15
  • 5
Нужны ли России новые авианосцы
  • 14.06 10:48
  • 1
Последний из семейства Ан-12
  • 14.06 10:10
  • 3
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 14.06 10:07
  • 1
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 14.06 09:58
  • 1
Начались работы над техническим заданием на новый атомный авианосец
  • 14.06 09:25
  • 1
Аргентина заинтересовалась поставками из России компонентов для ракеты-носителя
  • 14.06 09:01
  • 67
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 14.06 08:09
  • 1
Как советская подлодка протаранила авианосец США
  • 14.06 08:07
  • 1
Выстрелы Амура: новейшие танки Т-80 отправились на Дальний Восток
  • 14.06 07:27
  • 1
Для Дальнего Востока нашлись подходящие танки
  • 14.06 07:16
  • 1
Комплексами "Хибины-2" оснастили самолеты Су-34 ЗВО в Воронежской области
  • 14.06 07:14
  • 1
В США испытали гиперзвуковое оружие
  • 14.06 06:51
  • 1
Пакистан могут заинтересовать российские подлодки и системы ПВО
  • 14.06 06:46
  • 21
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 14.06 00:20
  • 18
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным