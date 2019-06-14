F-35C на сверхзвуке разрушится и станет заметным

Истребители пятого поколения F-35 Lightning II Корпуса морской пехоты (КМП) и Военно-морских сил (ВМС) США при полете на сверхзвуковой скорости способны сохранять малозаметность лишь короткий промежуток времени, в противном случае рискуют получить структурные разрушения и потерять малозаметность, сообщает Defense News.

Согласно документам, поступившим в распоряжение издания, проблемы связаны с планером и покрытием истребителя, а также антеннами в его хвостовой части. Defense News пишет, что неполадки с F-35B Lightning II на сверхзвуковых скоростях впервые обнаружены в ноябре 2011 года (малозаметное покрытие самолета "запузырилось и вздулось"), а с F-35C Lightning II — в декабре того же года ("тепловое повреждение" нарушило структуру планера).

Руководитель программы F-35 Lightning II со стороны Пентагона вице-адмирал Мэт Уинтер отметил, что подобные проблемы с истребителем могут проявиться в небольшом числе случаев, а ответственный за истребитель со стороны Lockheed Martin Грег Улмер заявил, что неполадки ограничиваются "самыми экстремальными условиями летных испытаний, которые вряд ли будут воспроизведены при реальной эксплуатации".

Согласно Defense News, обнаруженные недостатки могут сделать невозможным для F-35C Lightning II сверхзвуковой перехват. Частичным решением данной проблемы стало использование в районе форсажной камеры истребителя более теплоустойчивого покрытия.

В настоящее время Пентагон, отмечает издание, ввел ограничения на продолжительность полета для F-35B Lightning II и F-35C Lightning II на скоростях выше 1,2 числа Маха, следование которым может представлять трудность для летчиков.

"Ограничения форсажной камеры, в сочетании с другим недостатком, связанным с маневренностью самолета, могут оказаться смертельно опасными в сценариях ближнего боя", — заключает Defense News.

В июне сообщалось, что F-35A Lightning II из 12-й партии обойдется Пентагону в 81 миллион долларов, что меньше всех предыдущих цен на данную модель самолета.

В мае Lockheed Martin представила концепцию F-35C Lightning II с парой гиперзвуковых крылатых ракет, создаваемых в рамках программы HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept).

В марте сообщалось, что российский истребитель пятого поколения Су-57 уступает американскому F-35 Lightning II в малозаметности, но превосходит его в дальности полета, скорости и маневренности.

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года американской военно-промышленной корпораций Lockheed Martin. Самолет выполнен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).