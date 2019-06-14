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14.06.2019
Российская газета

Фрегат "Адмирал Горшков" в ближайшее время побывает на Кубе

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Новейший фрегат "Адмирал Горшков", который отправился в свой первый дальний поход, в ближайшее время планирует посетить Кубу. Буквально накануне военные моряки прибыли в Эквадор.

Предполагается, что в июне нынешнего года корабль будет выполнять необходимые задачи в Карибском море, а потом зайдет в один из портов Кубы.

Как рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, фрегат совершил деловой заход в порт Пуэрто-Боливар в Эквадоре. Здесь североморцы пробудут три дня, пополнят запасы воды и продовольствия. Все это время корабль открыт для посещения местными жителями.

После этого отряд кораблей, в который, кроме "Адмирала Горшкова" входят также судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай "Чикер", продолжит выполнение задач длительного плавания в Тихом океане у побережья Центральной Америки.

Фрегат "Адмирал Горшков" принят на вооружение Военно-морского флота 28 июля 2018 года. Это флагманский корабль проекта 22350. Он построен на предприятии в Санкт-Петербурге по технологии "стелс", то есть, у него снижена отражающая поверхность, что уменьшает радиолокационную заметность.


Светлана Цыганкова

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Страны
Куба
США
Эквадор
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
23120 Эльбрус
СФ
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