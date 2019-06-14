В Конгрессе США расходы на создание своих ВКС назвали "золотым вкладом"

Комитет по вооружённым силам Палаты представителей американского конгресса одобрил программу создания военно-космического корпуса армии США. Речь идёт о планах по созданию так называемого 6-го отделения, которое будет отвечать за военные проекты в космосе, а также с привлечением космических средств и технологий на Земле. Впервые идея создания такого корпуса в США была озвучена около года назад. Одним из авторов идеи считается Дональд Трамп.

Источник изображения: topwar.ru

Член Палаты представителей от штата Род-Айленд Майк Роджерс:

Таким образом, создание военно-космического корпуса насколько близко, насколько это вообще сегодня возможно. Наш комитет поддержал такое создание.

В СМИ США сообщается об объёмах финансирования "6-го отделения". Речь идёт о 13 млрд. Эту сумму подтверждают конгрессмены.

Конгрессмен Роджерс:

13 млрд долларов – это даже не расходы, а настоящий золотой вклад, который направлен на реорганизацию с целью развития космического профессионализма.

Военно-космический корпус создаётся в рамках Департамента ВВС и будет находиться в ведении "четырёхзвёздного" генерала из Объединённого комитета начальников штабов. При этом в корпусе предусматриваются и гражданские должности.

Издание Defense News, комментируя создание нового корпуса, пишет, что сама идея создания космических сил в структурах военного ведомства призвана "сдерживать Китай и Россию".

В России новый американский корпус называют аналогом российских ВКС.