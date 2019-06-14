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14.06.2019
ЦАМТО

МО США согласовало с Lockheed Martin условия поставки следующей партии истребителей F-35 "Лайтнинг-2"

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Истребитель F-35A Lightning II под навесом на базе Хилл, 30 июня 2017
Истребитель F-35A Lightning II под навесом на базе Хилл, 30 июня 2017.
Источник изображения: фото deseretnews.com

ЦАМТО, 13 июня. Минобороны США и компания Lockheed Martin 10 июня объявили о достижении предварительного соглашения по вопросу поставки следующей партии истребителей F-35 "Лайтнинг-2".

Как сообщает Lockheed Martin, соглашение, стоимость которого оценивается в 34 млрд. долл., включает поставку самолетов в рамках 12-го опциона (Lot 12) на этапе начального мелкосерийного производства (LRIP), а также 13-го и 14-го опционов. В частности, Lot 12 предполагает поставку 157 самолетов, а лоты Lot 13 и Lot 14 – 321 самолет. В заявлении Lockheed Martin не детализируется покупка самолетов по вариантам.

Как ожидается, официальный контракт на поставку истребителей в рамках 12-го опциона будет подписан в августе.

Стоимость самолетов всех трех вариантов снижена. Так, по заявлению заместителя министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд, цена одного F-35A будет ниже 80 млн. долл., что является ключевым ориентиром для Lot 13. Предполагается, что соглашение позволит сэкономить около 8,8% средств при закупке F-35A по сравнению с Lot 11 и Lot 12.

Для сравнения, стоимость F-35A, закупаемых в рамках Lot 11, снизилась на 5,4% по сравнению с Lot 10.

Заключенный контракт является самым крупным на производство F-35 в истории программы и предполагает самые низкие цены за самолет. Подписанный в конце 2018 года контракт на поставку самолетов Lot 11 предполагал сборку 141 истребителя для ВС США и стран-союзниц в рамках программы "Зарубежные военные продажи" (FMS) общей стоимостью 11,5 млрд. долл. Цена F-35A при этом составила 89,2 млн. долл.

Министерство обороны США 7 июня также объявило о заключении с Lockheed Martin контракта на сумму 1,8 млрд. долл. на продолжение модернизации F-35 Block.4. Эта сделка предусматривает доработку проекта и развитие возможностей Блок.4 в поддержку усовершенствований этапа "Фаза.2.3".

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Страны
США
Продукция
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
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