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14.06.2019
Военное обозрение

В Киеве решили не торопиться с отправкой кораблей через Керченский пролив

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В Киеве решили не торопиться со следующим проходом военных кораблей через Керченский пролив в Азовское море, отложив его на неопределенное время. Об этом в интервью "Би-би-си Украина" заявил новый глава Генштаба Украины Руслан Хомчак.

Источник изображения: topwar.ru

Отвечая на вопрос о подготовке нового прохода военных кораблей Украины через Керченский пролив, о котором ранее заявлял бывший секретарь СНБО Украины Турчинов, Хомчак пояснил, что на данный момент такая акция не готовится, но "сдавать свои позиции в Азовском море" Украина не собирается. По его словам, решение о проходе кораблей будет приниматься "взвешенно", после обсуждения.

Я не могу сказать, что прямо завтра мы будем проходить через Керченский пролив. Но конечно, мы не собираемся сдавать наши позиции в Азовском море

- заявил Хомчак.

При этом он подчеркнул, что перед тем, как снова отправлять свои корабли через Керченский пролив, необходимо тщательно разобраться с предыдущим, так как "украинские моряки до сих пор находятся в России", а рисковать новыми он не намерен.

Ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ. Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать

- заявил он.

Также Хомчак подчеркнул, что решения по отпору "агрессору" приняты и руководство Операции объединенных сил готово "реагировать на все возникшие угрозы".

Ранее сообщалось, что Москва рассматривает вопрос подачи иска к Киеву в международный суд ООН в Гааге из-за провокации, произошедшей в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

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