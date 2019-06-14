Минобороны РФ сообщило об авиаударе по боевикам в Сирии по просьбе Турции

Москва. 13 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Российская авиация нанесла авиаудары по позициям боевиков в Идлибе, обстрелявших наблюдательный пост турецких военных, сообщили в Минобороны России.

"Ночью 13 июня террористы обстреляли из артиллерийских орудий наблюдательный пост вооруженных сил Турции, расположенный в районе высоты Джебель-Завия в провинции Идлиб", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, турецкое командование обратилось к российской стороне с просьбой о содействии в обеспечении безопасности своих военнослужащих и нанесении ударов по позициям террористов.

"По координатам, указанным турецкой стороной, самолетами ВКС России было нанесено четыре бомбовых удара. В результате в районах населенного пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта уничтожены крупные скопления боевиков и позиции полевой артиллерии, с которых осуществлялся обстрел турецкого наблюдательного поста", - сказали в Минобороны РФ.

В военном ведомстве подчеркнули, что "тесное взаимодействие российского и турецкого командований в рамках борьбы с террористическими группировками в Сирии будет продолжено".

В Минобороны отметили, что с 00:00 12 июня в Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации при посредничестве России и Турции был установлен "режим тишины", благодаря чему количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований значительно снизилось. Однако действующие в Идлибской зоне деэскалации радикальные формирования, союзные террористической группировке "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - ИФ), отказались от прекращения огня и продолжали вести массированные артиллерийские обстрелы.