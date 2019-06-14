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14.06.2019
Lenta.ru

В США назвали Крым ракетным "ежом"

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Источник изображения: Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Полученные с января 2018 года по апрель 2019 года со спутников Planet снимки демонстрируют значительное наращивание российского военного присутствия в Крыму, сообщает Defense One.

На фотографиях, эксклюзивно предоставленных изданию американской компанией, заметны зенитные ракетные системы (ЗРК) С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф", а также четыре локации с истребителями.

На снимках С-400 "Триумф" представлены в пяти местах: Керчь, Феодосия, Севастополь, Джанкой и Евпатория. Издание отмечает, что данные ЗРК позволяют контролировать воздушное пространство над всей прибрежной Украиной.


По мнению военного эксперта Джеффри Льюиса, Крым "изобилует ракетами, как еж". "Они [русские] просто защищают полуостров или используют его для проецирования силы через Черное море?" — задается вопросом специалист.

Представитель американской разведки сообщил Defense One, что развертывание Россией С-400 "Триумф" в Крыму носит оборонительный характер. Другой собеседник заявил изданию, что усиление военной мощи страны в регионе призвано поддержать ее растущее влияние на Ближнем Востоке.

В июне 2018 года сообщалось, что в ходе учений в Крыму комплексы "Панцирь-С1" и С-400 "Триумф" отразили ракетный удар условного противника с моря. После отражения удара баллистических ракет расчеты отработали оперативную смену позиций, а на прежних местах были развернуты надувные имитаторы пусковых установок.

В августе 2017 года руководитель пусковых программ "Главкосмоса" (занимающаяся продвижением за рубежом пусковых услуг компания Роскосмоса) Всеволод Крючковский подтвердил, что на спутнике Flock 2k компании Planet, запущенном на ракете "Союз-2.1а" с Байконура в июле того же года, не развернулись солнечные панели.

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96К6 Панцирь-С1
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