Новый алгоритм отбора кандидатов на военную службу по контракту впервые апробирован в ЦВО
Военнослужащие ЦВО. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын
Екатеринбург. 13 июня. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Усовершенствованный алгоритм профессионального психологического отбора кандидатов на военную службу по контракту впервые апробировали в пунктах Екатеринбурга на кандидатах, желающих проходить службу на 201-й военной базе в Таджикистане, сообщает пресс-служба ЦВО.
"Помимо "Полиграфа" алгоритм включил в себя ранее не использованную психологами тестовую методику оценки военнослужащих "Сигнал". На данный момент методику применили при анализе уже более 400 кандидатов", - говорится в сообщении.
Ожидается, что улучшенный алгоритм позволит повысить качество отбора кандидатов для комплектования воинских частей и снизить количество происшествий среди контрактников.
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