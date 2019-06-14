Новый алгоритм отбора кандидатов на военную службу по контракту впервые апробирован в ЦВО

Екатеринбург. 13 июня. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Усовершенствованный алгоритм профессионального психологического отбора кандидатов на военную службу по контракту впервые апробировали в пунктах Екатеринбурга на кандидатах, желающих проходить службу на 201-й военной базе в Таджикистане, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Помимо "Полиграфа" алгоритм включил в себя ранее не использованную психологами тестовую методику оценки военнослужащих "Сигнал". На данный момент методику применили при анализе уже более 400 кандидатов", - говорится в сообщении.

Ожидается, что улучшенный алгоритм позволит повысить качество отбора кандидатов для комплектования воинских частей и снизить количество происшествий среди контрактников.