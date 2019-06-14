Войти
14.06.2019
Интерфакс-АВН

Новый алгоритм отбора кандидатов на военную службу по контракту впервые апробирован в ЦВО

388
0
0
Военнослужащие ЦВО. Архивное фото
Военнослужащие ЦВО. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Екатеринбург. 13 июня. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Усовершенствованный алгоритм профессионального психологического отбора кандидатов на военную службу по контракту впервые апробировали в пунктах Екатеринбурга на кандидатах, желающих проходить службу на 201-й военной базе в Таджикистане, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Помимо "Полиграфа" алгоритм включил в себя ранее не использованную психологами тестовую методику оценки военнослужащих "Сигнал". На данный момент методику применили при анализе уже более 400 кандидатов", - говорится в сообщении.

Ожидается, что улучшенный алгоритм позволит повысить качество отбора кандидатов для комплектования воинских частей и снизить количество происшествий среди контрактников.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Таджикистан
Похожие новости
28.08.2018
Минобороны опровергло сообщения о российском авиаударе в Афганистане
08.08.2018
Новые объекты инфраструктуры 201 российской военной базы будут введены в строй в октябре этого года
18.07.2018
Вертолеты первой необходимости
19.06.2018
Российские мотострелки в Таджикистане подняты по тревоге в рамках учений
25.05.2018
Ухудшение обстановки в Афганистане из-за активизации террористов угрожает странам ОДКБ - Патрушев
19.04.2018
В Ташкенте состоялось заседание Координационного Комитета по вопросам объединенной системы ПВО СНГ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.06 10:48
  • 1
Последний из семейства Ан-12
  • 14.06 10:10
  • 3
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 14.06 10:07
  • 1
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 14.06 09:58
  • 1
Начались работы над техническим заданием на новый атомный авианосец
  • 14.06 09:53
  • 4
Нужны ли России новые авианосцы
  • 14.06 09:25
  • 1
Аргентина заинтересовалась поставками из России компонентов для ракеты-носителя
  • 14.06 09:01
  • 67
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 14.06 08:09
  • 1
Как советская подлодка протаранила авианосец США
  • 14.06 08:07
  • 1
Выстрелы Амура: новейшие танки Т-80 отправились на Дальний Восток
  • 14.06 07:27
  • 1
Для Дальнего Востока нашлись подходящие танки
  • 14.06 07:16
  • 1
Комплексами "Хибины-2" оснастили самолеты Су-34 ЗВО в Воронежской области
  • 14.06 07:14
  • 1
В США испытали гиперзвуковое оружие
  • 14.06 06:51
  • 1
Пакистан могут заинтересовать российские подлодки и системы ПВО
  • 14.06 06:46
  • 21
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 14.06 00:20
  • 18
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным