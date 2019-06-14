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14.06.2019
ИноСМИ

Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?

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Многоцелевой истребитель Су-27 пилотажной группы "Русские Витязи"
Многоцелевой истребитель Су-27 пилотажной группы "Русские Витязи".
Источник изображения: © РИА Новости, Максим Блинов

Несмотря на то что российские самолеты хорошо зарекомендовали себя не только в боевых действиях, но и на мировом рынке вооружений и пользуются спросом, неназванный автор критикует российскую военную авиапромышленность за использование устаревающей элементной базы, что, по его мнению, существенно увеличивает массу РЛС и снижает характеристики самолетов.

Российская электронная промышленность всегда считалась отсталой. Больше всего до передового мирового уровня недотягивали электронные технологии в авиации и космонавтике. Впрочем, россияне не думают плохо про собственную электронику, приравнивая свои прогрессивные радиолокационные станции к западным бортовым РЛС. Боюсь только, что за рубежом никто не разделяет подобную точку зрения.

Причина отставания российской электронной промышленности и технологий в области производства микросхем заключается в финансовых трудностях и ограниченности расходов на исследования и разработки. В еще более плачевном состоянии находится электроника военного предназначения, так как 99% компонентов поставляются из-за рубежа. Большая часть аппаратуры, составляющей систему управления недавно спущенных на воду ракетных фрегатов проекта 11356Р, импортная. В особенности это касается компьютеров производства американской компании "Ай-би-эм" (IBM). В новейшем российском танке Т-90 установлены тепловизоры "Катрин-ФС" (Catherine FC) французской фирмы "Талес" (Thales), которые пришлось полностью заменить на старые приборы ночного видения мерцающего типа после введения западных санкций. На российских самолетах Су-30СМ раньше были установлены индикаторы фирмы "Талес" и навигационный комплекс компании "Сагем" (Sagem), после введения санкций их заменили на более старые образцы.

Характеристики советских, а зачем и российских бортовых РЛС на боевых самолетах всегда были недостаточно хорошими. СССР изначально отставал от Запада в электронной промышленности и механической производстве, из-за чего бортовые РЛС получались большими, тяжелыми и неэффективными. Самым известным и типичным примером этому может послужить истребитель Су-27, на борту которого был установлен огромный, тяжелый радар Н001, весом 980 кг, что во много раз больше западных аналогов.

Преимущество американцев в сфере твердых триодов и больших интегральных схем позволяло установить на боевом самолете Ф-15 прекрасный по своим характеристикам радар Эй-пи-джи-63 (APG-63), весом всего 250 кг.

В погоне за передовыми характеристиками, Россия стремится сократить разницу между своими радарами и американским APG-63. Н001, установленный на самолетах Су-27, способен на увеличение мощности передачи, длины антенны, для чего ему будет необходимо улучшить систему охлаждения и электроснабжения, из-за чего увеличится его вес. Тем не менее, эффективность обнаружения радара Н001 составляет 70% данного показателя у APG63. По мнению некоторых обозревателей, советские радары отставали от американских на 20 лет. Чтобы поместить радар Н001 в головной части Су-27, пришлось внести некоторые изменения в конструкцию самолета, что в значительной мере сказалось на его боевых возможностях.

В 2014 году компания "Иркут" закупила у "Хиндустан аэронотикс лимитед" (Hindustan Aeronautics Limited) 34 компьютера для радиолокационных систем управления огнем, предназначавшихся для РЛС с фазированной антенной решеткой Н011М "Барс-Р", установленных на Су-30СМ. Так как техника оказалась эффективной, Россия заказала еще 100 компьютеров этой модели. Где же это видано, чтобы страна с самой сильной авиацией покупала высококачественные компьютеры для систем управления огнем у отсталого государства, не справляющегося даже с боевыми самолетами третьего поколения.

Вплоть до настоящего времени ведутся споры о техническом уровне бортовых РЛС на российских боевых самолетах. Возьмем, например, Су-35С. Одно из его преимуществ - это радар "Ирбис-Э" с вращающейся антенной, углом обзора ±120°, дальностью обнаружения цели до 400 км, и эффективной площадью рассеивания 3 м, позволяющей обнаруживать воздушные цели и одновременно отслеживать 30 из них и обстреливать восемь. Все эти характеристики придают самолету Су-35С особую силу в воздухе. Кроме того, "Ирбис-Э" хорошо формирует изображение и видит наземные цели, что улучшает ударные возможности самолета. Однако, исходя из комплексного анализа, характеристики РЛС "Ирбис-Э" все еще не могут сравниться с американским AN/APG-77, еще более заметная разница у российского радара существует с AN/APG-81, установленным на стелс-истребителях Ф-35.

В настоящее время три самых продвинутых российских радара установлены на Су-57. Это Н036-1-01 (X-диапазон) в голове, РЛС бокового обзора Н036Б-1-01 (X-диапазон) и Н036Л-1-01 (L-диапазон) на закрылках.

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Китай
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США
Франция
Продукция
Ирбис-Э
Н036 "Белка"
ПАК ФА
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Су-30
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1 комментарий
№1
14.06.2019 10:07
Более интересно было бы прочитать чем наши РЛС хуже-лучше китайских, тем более, что китайцам есть с чем сравнивать, ведь даже СУ-35 купили для чего-то.
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