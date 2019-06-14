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14.06.2019
Интерфакс-АВН

Эрдоган рассчитывает убедить Трампа не исключать Турцию из участия в программе истребителей F-35

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: gazeta.ru

Он надеется на получение Турцией С-400 в июне текущего года

Стамбул. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется убедить президента США Дональда Трампа в том, что, несмотря на приобретение российских ЗРС С-400, Турция должна продолжить участие в программе, связанной с американскими истребителями F-35.

Эрдоган, выступая по местному телевидению, сообщил, что "хотелось бы обсудить этот вопрос по телефону и вернуть его из нынешней ситуации туда, откуда мы начали" еще до намеченной его встречи с Трампом "на полях" G20 в Японии.

Он отметил, что рассчитывает получить от Трампа ответ на вопрос о том, почему США "исключают Турцию из проекта по F-35 по причинам, не имеющим рациональной или же законной основы".

Президент напомнил, что помимо планов закупки 100 истребителей F-35 Турция инвестировала в эту программу значительные средства.

"Мы уже вложили в нее $1,25 млрд", - сказал Эрдоган.

Он подтвердил, что Турция не намерена отказываться от контракта по С-400.

"Смотрите, я же не говорю, что Турция приобретет оборонительные системы С-400, я говорю, что мы уже их приобрели", - подчеркнул турецкий лидер.

Он добавил: "Мы уже завершили сделку. Даст Бог, система будет доставлена нам в следующем месяце".

Эрдоган добавил, что С-400 - чисто оборонительная система, необходимая Турции в целях самообороны.

"Разве мы не просили такую систему у Америки? Просили. Они поставили? Нет", - сказал он.

США рассчитывают в понедельник узнать у Турции о "прогрессе" в деле позиции Анкары по вопросу о приобретении ею С-400, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

"Завтра (в понедельник - ИФ) у меня состоится телефонная беседа с министром Акаром (министр обороны Турции Хулуси Акар - ИФ), и мы сможем проинформировать друг друга о прогрессе", - сообщил Шанахан на брифинге в ведомстве.

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