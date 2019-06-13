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13.06.2019
Вестник Мордовии

Новый русский мировой рекорд: сверхмощная БРЭМ-80 с ГТД "утянула" 7 Т-80У

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Источник изображения: Фото: МО РФ

БРЭМ-80 с 1250-сильным газотурбинным двигателем считается в настоящее время одной из самых мощных в мире бронированных ремонтно-эвакуационных машин.

Как сообщил сайт МО РФ, в Омске, где такая техника проектируется и выпускается, поставлен новый рекорд по одновременной буксировке основных боевых танков. Если в прошлом году эта же БРЭМ сумела "утянуть" 6 Т-80У, то в этом году речь идет уже о 7 боевых единицах. Необходимо напомнить, что вес каждого такого танка - 46 тонн.

Данный рекорд был установлен в присутствии заместителя Министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова.

БРЭМ-80 и сама весит как танк - 46 тонн. На ней установлен кран, способный поднимать грузы в 18 тонн. Имеется тяговая лебедка.

Максимальная скорость - до 70 км/ч. Запас хода - 500 км. Экипаж-4 человека. В качестве вооружения используется 12,7-мм пулемет.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Россия
Продукция
Т-80
Т-80У
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
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