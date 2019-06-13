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13.06.2019
bmpd.livejournal.com

Первая партия пистолетов "Удав" поставлена для опытно-войсковой эксплуатации

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Как сообщило 12 июня 2019 года информационное агентство ТАСС, первая партия новейшего пистолета "Удав" поставлена в Вооруженные силы России для проведения опытно-войсковой эксплуатации, по результатам которой пистолет может быть принят на вооружение. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в ГК "Ростех").

Пистолеты "Удав" под патрон калибра 9 х 21 мм, разработчик АО "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (ЦНИИТОЧМАШ) (с) Михаил Джапаридзе / ТАСС

"После того как "Удаву" присвоен индекс О1, он направлен на опытно-войсковую эксплуатацию в российские вооруженные силы к заказчику, заказчик у нас - министерство обороны", - рассказали в пресс-службе института.

В ЦНИИТОЧМАШе не назвали объем поставленной партии, а также не уточнили, в какие именно части и подразделения российской армии поступил пистолет. Срок опытно-войсковой эксплуатации определяет военное ведомство.

"Опытная войсковая эксплуатация - это обязательный элемент перед принятием решения [о принятии на вооружение] <...> Срок опытно-войсковой эксплуатации не ограничивается никакими нормативными документами, это на усмотрение заказчика", - пояснили в ЦНИИТОЧМАШе.

В апреле пресс-служба Ростеха сообщала, что по результатам госиспытаний пистолету "Удав" присвоена литера О1 и он рекомендован к серийному производству.

Самозарядный пистолет "Удав" использует мощный патрон калибра 9 х 21 мм. Он является полностью отечественной разработкой и собирается из российских комплектующих. Пистолет имеет прицельную дальность стрельбы 50 м, емкость его магазина составляет 18 патронов. В планах разработчика - выпуск общевойсковой, специальной и гражданской версии пистолета.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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