Контрабанда в саддамовский Ирак с Украины линии полного цикла изготовления патронов

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Контрабанда в Ирак выведенной из мобрезерва Украины линии полного цикла изготовления патронов

Это следует из текста Проекта Постановления об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы.

В частности Приложение 7 к Отчету Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы "Информация по фактам, которые могут свидетельствовать о принятии решений, совершения действий в отношении материальных ценностей мобилизационного резерва, которые противоречили национальным интересам Украины и нанесли ущерб государству в особо крупных размерах, а также ущерб обороноспособности государства" гласит:

Примером таких фактов может быть информация о незаконном изъятии из мобилизационного резерва технологической линии для производства патронов и ее последующей незаконной реализации.

Так, согласно материалам расследования следует, что в течение 1998-2002 гг. в окрестностях Багдада (Ирак), на территории предприятия по производству различных боеприпасов был построен новый цех, который по имеющейся информации был оснащен украинским оборудованием, обеспечивающем полный цикл изготовления патронов для автоматического стрелкового оружия, в частности калибра 7,62 мм с производительностью 200 патронов в минуту.

При этом, по имеющейся информации, поставку в Ирак технологического оборудования по производству патронов для автоматического стрелкового оружия осуществлялось ГП "Луганский станкостроительный завод", однако для поставки была использована технологическая линия для производства патронов, которая была заложена в государственный мобилизационный резерв и сохранялась на указанном предприятии. Однако, такая линия в нарушение соответствующих процедур была выбракована, со станков и оборудования были сняты опознавательные клейма (сбиты, срезаны или спилены номера, информация о производителе, стране происхождения, годе изготовления и т.д.), сняты с учета и экспортированы в Ирак. При этом, по имеющейся информации, с целью обеспечения монтажа и наладки производственной линии в Ирак в течение нескольких лет выезжали около трех десятков работников завода (выезды были организованы неизвестными лицами, но с высокой степенью конспирации - работников сначала увольняли с работы (по возвращении были восстановлены), после чего оформлялись заграничные паспорта и визы, но для поездок в Сирию или Иорданию. По прибытии в пункты назначения организовывалась их доставка в Ирак, где такие лица работали за вознаграждение в размере 1200 долларов США в месяц в течение нескольких лет (1000 долл. США перечислялась посредниками адресатам в Луганск, а 200 долл. США высчитывались на питание).

То есть, из полученной информации следует, что в государственном мобилизационном резерве была заложена и сохранялась технологическая линия полного цикла изготовления патронов для автоматического стрелкового оружия с высокой производительностью, на "особый период", который наступил в 2014 году. При этом, после оккупации РФ г. Луганск, где находился патронный завод, ввиду того, что патрон калибра 7,62 мм на сегодня относится к критическим наименованиям для нужд ВСУ, у государства возникла насущная необходимость развернуть такой завод для обеспечения изготовления патронов для нужд Вооруженных Сил, однако линии по производству в резерве не оказался, а заложенная в мобрезерв фактически была украдена.

Комиссия отмечает, что такая информация подлежит проверке и, при наличии оснований, принятия мер реагирования, направленных на привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.