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13.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Трамп сообщил о намерении Польши закупить у США "много F-35"

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F-35A
F-35A.
Источник изображения: Фото: Lucas Jackson / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что с Польшей достигнуты договоренности по закупке новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

"Мы празднуем закупку Польшей большого количества самолетов F-35", – сказал Трамп, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Reuters.

Трамп также заявил, что еще не решил, отправлять ли дополнительные американские войска в Польшу, пока он только "рассматривает" эту возможность.

Ранее высокопоставленный чиновник Белого дома рассказывал о работе США над запросом Польши о покупке F-35, уточняя, что осталось уладить формальности.

Напомним, в марте глава минобороны Польши заявил о планах технической модернизации вооруженных сил страны до 2026 года. Отмечалось, что приоритетом является укрепление военно-воздушных сил – планируется заменить самолеты Су-22 и МиГ-29 на американские истребители.


Анастасия Воробьева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Польша
США
Продукция
F-35
МиГ-29
Су-22
Персоны
Трамп Дональд
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