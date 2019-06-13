Трамп сообщил о намерении Польши закупить у США "много F-35"

Президент США Дональд Трамп заявил, что с Польшей достигнуты договоренности по закупке новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

"Мы празднуем закупку Польшей большого количества самолетов F-35", – сказал Трамп, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Reuters.

Трамп также заявил, что еще не решил, отправлять ли дополнительные американские войска в Польшу, пока он только "рассматривает" эту возможность.

Ранее высокопоставленный чиновник Белого дома рассказывал о работе США над запросом Польши о покупке F-35, уточняя, что осталось уладить формальности.

Напомним, в марте глава минобороны Польши заявил о планах технической модернизации вооруженных сил страны до 2026 года. Отмечалось, что приоритетом является укрепление военно-воздушных сил – планируется заменить самолеты Су-22 и МиГ-29 на американские истребители.

Анастасия Воробьева