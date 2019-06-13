В Подмосковье росгварейцы соревновались в стрельбе из боевого оружия

12 июня открылся межведомственный турнир среди сотрудников подразделений специального назначения органов исполнительной власти Российской Федерации, посвященный памяти Героя России капитана милиции Олега Малочуева, погибшего при исполнении служебного долга.

Обращаясь к гостям и участникам соревнований, директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов отметил, что 12 июня наша страна отмечает один из значимых государственных праздников - День России, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня с чувством глубокой признательности и благодарности мы отдаем дань уважения людям, которые на разных этапах истории России своими героическими поступками отстаивали суверенитет и безопасность нашего государства – сказал директор Росгвардии. – К таким людям относится и наш боевой товарищ Олег Малочуев, который погиб и посмертно удостоен высокого звания Героя Российской Федерации".

Участники и гости соревнований почтили память Героя России капитана Малочуева минутой молчания.

В течение четырех дней за право считаться лучшими поборются более 150 участников из 28 команд. В турнире принимают участие лучшие команды Росгвардии, ФСБ, Минобороны Российской Федерации и бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом "Алмаз" МВД Республики Беларусь. Спецназовцам предстоит выполнить стрелковые упражнения из боевого оружия в специально смоделированных условиях. Итоги первенства будут подведены 15 июня.