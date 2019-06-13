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13.06.2019
Военно-промышленный курьер

В Подмосковье росгварейцы соревновались в стрельбе из боевого оружия

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Источник изображения: vpk-news.ru

12 июня открылся межведомственный турнир среди сотрудников подразделений специального назначения органов исполнительной власти Российской Федерации, посвященный памяти Героя России капитана милиции Олега Малочуева, погибшего при исполнении служебного долга.

Обращаясь к гостям и участникам соревнований, директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов отметил, что 12 июня наша страна отмечает один из значимых государственных праздников - День России, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня с чувством глубокой признательности и благодарности мы отдаем дань уважения людям, которые на разных этапах истории России своими героическими поступками отстаивали суверенитет и безопасность нашего государства – сказал директор Росгвардии. – К таким людям относится и наш боевой товарищ Олег Малочуев, который погиб и посмертно удостоен высокого звания Героя Российской Федерации".

Участники и гости соревнований почтили память Героя России капитана Малочуева минутой молчания.

В течение четырех дней за право считаться лучшими поборются более 150 участников из 28 команд. В турнире принимают участие лучшие команды Росгвардии, ФСБ, Минобороны Российской Федерации и бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом "Алмаз" МВД Республики Беларусь. Спецназовцам предстоит выполнить стрелковые упражнения из боевого оружия в специально смоделированных условиях. Итоги первенства будут подведены 15 июня.

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