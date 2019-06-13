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13.06.2019
Интерфакс-АВН

Глава Минобороны Грузии обсудил с турецким коллегой участие Анкары в процессе грузинской евроатлантической интеграции

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Учения Вооруженных сил Грузии и НАТО
Учения Вооруженных сил Грузии и НАТО.
Источник изображения: Reuters

Тбилиси. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Глава грузинского министерства обороны Леван Изория в среду в ходе встречи с турецким коллегой Хулуси Акаром поблагодарил Турцию за поддержку процесса интеграции Грузии в НАТО, сообщает пресс-служба грузинского военного ведомства.

Встреча состоялась в азербайджанском городе Габала, где в среду также состоялись трехсторонние переговоры министров обороны Грузии, Турции и Азербайджана.

Изория и Акар обсудили участие турецких военных в развитии грузинских Сил обороны, повышении их совместимости с силами альянса, а также турецкое содействие в подготовке вступления Грузии в НАТО.

"Одной из главных тем на встрече был вопрос безопасности Черного моря", - сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.

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Страны
Азербайджан
Грузия
Турция
Проекты
NATO
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