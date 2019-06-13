Первые "Удавы" поступили в российскую армию

Первая партия новейшего пистолета "Удав" поставлена в Вооруженные силы России для проведения опытно-войсковой эксплуатации, по результатам которой пистолет может быть принят на вооружение.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех").

"После того как "Удаву" присвоен индекс О1, он направлен на опытно-войсковую эксплуатацию в российские вооруженные силы к заказчику, заказчик у нас - министерство обороны", - рассказали в пресс-службе института.

В ЦНИИТОЧМАШе не назвали объем поставленной партии, а также не уточнили, в какие именно части и подразделения российской армии поступил пистолет. Срок опытно-войсковой эксплуатации определяет военное ведомство.