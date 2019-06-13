Президент Южной Кореи рассчитывает встретиться с лидером КНДР в июне

Гонконг. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин надеется, что у него будет возможность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца июня, сообщает в среду южнокорейское агентство "Ренхап".

"Я думаю, для меня желательно встретиться с Ким Чен Ыном до визита президента Трампа в Южную Корею", - сказал Мун Чжэ Ин на форуме в Осло.

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что проведение межкорейского саммита зависит от Ким Чен Ына. Президент Южной Кореи заверил, что готов к встрече в любом месте и в любое время.