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13.06.2019
ТАСС

Противолодочный корабль Балтфлота на учениях уничтожил субмарину условного противника

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Реактивная бомбометная установка РБУ-6000 на СКР "Пытливый" (фото А.Бричевский, 30 июля 2006 г.) Источник: http://flot.sevastopol.info/.

Экипаж противолодочного корабля выполнил комплекс стрельб реактивными бомбометными установками РБУ-6000

КАЛИНИНГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Малый противолодочный корабль Балтийского флота (МПК) "Алексин" на учениях в акватории Балтийского моря успешно отработал контрольные задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника, сообщила в среду пресс-служба флота.

"Экипажу МПК "Алексин" удалось классифицировать цель и условно уничтожить ее с помощью противолодочного вооружения", - говорится в сообщении.

В ходе учений экипаж противолодочного корабля выполнил комплекс стрельб реактивными бомбометными установками РБУ-6000, а также отработал практическое применение торпедного вооружения.

Во время выхода в море личный состав "Алексина" также провел тренировки по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений с выполнением практических стрельб средствами противовоздушной обороны корабля.

Пресс-служба отмечает, что мероприятия боевой подготовки сил Балтийского флота проходят на фоне начавшихся 9 июня в Балтийском море учениях ВМС стран Североатлантического альянса Baltops-2019. В них принимают участие 18 стран-членов альянса, задействованы 44 военных корабля, 40 самолетов и вертолетов, а также около 12 тыс. военнослужащих.

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Продукция
РБУ-6000
Проекты
БФ
Военные учения
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