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13.06.2019
Известия.ru

В США назвали причины поставок оружия в ОАЭ и Саудовскую Аравию

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Feline Lim

Соединенные Штаты не могут не поставлять оружие Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) и Саудовской Аравии, так как в противном случае эти страны по соображениям безопасности могут начать закупать необходимое вооружение у России, считает и.о. министра обороны США Патрик Шанахан.

Таким образом он объяснил то, что глава Белого дома Дональд Трамп решил объявить режим чрезвычайной ситуации для осуществления поставок военного назначения вышеупомянутым государствам в обход конгресса.

"Мы продаем им вооружения, чтобы они могли себя защитить. Суть всего этого заключается в том, чтобы реагировать в такой ситуации на серьезные угрозы, а во-вторых, если они не покупают у США, <…> то они по соображениям безопасности должны пойти (покупать. — Ред.) либо в Китай, либо в Россию", — приводит слова Шанахана RT.

При этом и.о. главы Пентагона не уточнил, поддерживает ли он эти поставки, заявив лишь, что "всегда предпочитает следить за процессом".

Как пишет The Straits Times, демократы палаты представителей США в среду, 12 июня, попытаются заблокировать решение Трампа о поставках оружия ОАЭ и Саудовской Аравии. Ожидается, что члены комитета по иностранным делам представят сразу четыре резолюции о неодобрении, каждая из которых призвана отодвинуть планы президента.

Так, некоторым парламентариям не нравится тот факт, что одно из соглашений о поставке включает положение, которое позволяет американской военно-промышленной компании Raytheon объединиться с саудитами для создания высокотехнологичных частей высокоточных бомб в Саудовской Аравии, что дает Эр-Рияду доступ к засекреченной технологии.

24 мая появилась информация о том, что Трамп планирует заключить оружейные сделки с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) без одобрения конгресса. Всего речь идет о более 20 соглашениях на общую сумму около $8 млрд. Ради достижения задуманного, как писали местные СМИ, американский лидер намерен воспользоваться чрезвычайным правом, так как ранее сенат заблокировал подписание контрактов.

24 мая стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео поручил Госдепу одобрить контакты по продаже оружия на $8,1 млрд для противодействия Ирану. Речь идет о запланированных Трампом к подписанию 22 незавершенных сделках с Иорданией, ОАЭ и Саудовской Аравией.

В ноябре прошлого года сенаторы США от Республиканской и Демократической партий представили законопроект с предложением приостановить продажу оружия Саудовской Аравии. Причинами запрета парламентарии назвали конфликт в Йемене и убийство саудовского журналиста Джамаля Хашокджи в Стамбуле.

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Страны
Иордания
Иран
Йемен
Китай
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
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Трамп Дональд
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