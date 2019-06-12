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12.06.2019
ИноСМИ

Gov.UK (Великобритания): "Тайфуны" ВВС Великобритании поднялись в воздух на перехват российских транспортных самолетов

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Истребитель Eurofighter Typhoon
Истребитель Eurofighter Typhoon.
Источник изображения: © AP Photo, Petros Karadjias

В понедельник 10 июня истребители "Тайфун" Королевских ВВС, базирующиеся на базе Эмари в Эстонии, перехватили два российских транспортных самолета, которые приблизились к эстонскому воздушному пространству. Великобритания таким образом отчиталась, что она обеспечивает безопасность союзников, подчеркнув при этом, что сделала это безопасно и профессионально и уже в шестой раз.

В понедельник 10 июня истребители "Тайфун" (Typhoon) Королевских ВВС, базирующиеся на базе Эмари в Эстонии, поднялись в воздух по тревоге для перехвата двух российских транспортных самолетов, которые приблизились к эстонскому воздушному пространству.

Отряд "Тайфунов" выполнял рядовое задание по патрулированию воздушного пространства стран Прибалтики при содействии эстонских властей.

С 3 мая 2019 года, когда Королевские ВВС заступили на дежурство, сменив ВВС Германии, это уже шестая тревога.

Ведущий пилот 9-й эскадрильи истребителей сказал: "Нас подняли по тревоге, чтобы перехватить российский транспортный самолет Ан-24 (по кодификации НАТО Coke), который приближался к воздушному пространству Эстонии с юга".

"Примерно через десять минут нам поручили перехватить другой транспортный самолет Ан-26 (по кодификации НАТО Curl), который следовал тем же маршрутом, что и первый.

"Оба перехвата были осуществлены в штатном режиме, безопасно и профессионально".

Королевские ВВС базируются в Эстонии в рамках миссии AZOTIZE по патрулированию воздушного пространства стран Прибалтики.

Великобритания оказывает поддержку НАТО, чтобы обеспечить безопасность союзников и продемонстрировать свою приверженность делу общей безопасности в регионе.


Правительство Великобритании

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
Эстония
Продукция
EF-2000
Ан-24
Ан-26
Проекты
NATO
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