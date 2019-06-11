The Hill (США): Китай, а также современное оружие и вызывающее поведение России — это угрозы, которые мы не можем игнорировать

Россия и Китай активно осваивают новейшие технологии, постепенно отодвигая США с позиции лидера в военной сфере. Эти достижения автор называет угрозами для США. Чтобы Америка смогла сохранить за собой превосходство в области высокотехнологичного оружия, министерству обороны США необходимо сделать так, чтобы новые системы поступали на вооружение вовремя, говорится в материале.

Сегодня между Белым домом и Капитолием установился консенсус по поводу того, что именно Китай и Россия - а вовсе не терроризм, Иран и Северная Корея - представляют собой самые серьезные угрозы для американской национальной безопасности. На это есть веские причины: и Китай, и Россия занимают все более агрессивные позиции в отношении США.

Выступая 2 июня на конференции "Диалог Шангри-Ла", министр обороны Китая генерал Вэй Фэнхэ (Wei Fenghe), несомненно, имел в виду США, когда он говорил о "крупных странах, которые вмешиваются в дела регионов, создают проблемы, а затем уходят, оставляя после себя хаос". Сославшись на операции ВМС США по обеспечению свободы навигации, Вэй назвал продолжающееся строительство военных объектов в Южно-Китайском море реакцией на "тяжеловооруженные военные корабли и военные самолеты".

Россия, о которой генерал Вэй тоже упомянул, отметив, что "российско-китайские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства развиваются на высоком уровне", тоже стала вести себя агрессивнее в отношении американских вооруженных сил. 5 июня российский истребитель Су-35 перехватил американский патрульный противолодочный самолет P-8 над Средиземным морем. Спустя два дня в Тихом океане российский большой противолодочный корабль совершил опасный маневр, приблизившись к американскому ракетному крейсеру "Чанселлорвилл" (Chancellorsville) на расстояние в 30 метров.

В Китае и России сейчас полным ходом идет реализация программ по модернизации вооруженных сил, хотя, если говорить об этих двух странах, то у Китая в запасе есть гораздо больше ресурсов для укрепления армии. С другой стороны, в отличие от Пекина Москва уже испытала практически все свои новые системы в боях в Сирии, и в нее распоряжении есть огромная научная база, накопленная за многие годы работы над созданием нового оружия. Китай продолжает демонстрировать значительные успехи в области искусственного интеллекта, машинного обучения и операций в космосе. Китай разрабатывает систему земля-воздух HQ-19, которая, как прогнозирует министерство обороны США, "вероятнее всего, будет иметь потенциал системы ПРО". Китай также разрабатывает малозаметный стратегический бомбардировщик, который может поступить на вооружение уже в 2025 году.

Китай и Россия демонстрируют значительные успехи в области гиперзвуковой техники. В августе прошлого года Китай провел испытания гиперзвукового летательного аппарата Xingkong-2. Между тем Россия утверждает, что она опережает Китай и США в разработке наступательных гиперзвуковых систем, включая РС-28 "Сармат", оснащенный гиперзвуковыми разделяющимися головными частями индивидуального наведения, авиационную баллистическую ракету "Кинжал" и противокорабельную ракету "Циркон".

Кроме того, Россия разрабатывает мобильную эшелонированную территориальную систему противоракетной обороны "Нудоль", которая сможет наносить удары по гиперзвуковым мишеням, а также систему противоракетной обороны С-500. Действительно, если верить россиянам, они начнут испытания С-500 и "Сармата" уже в этом году и завершат их в 2020 году. С другой стороны, пока эти системы не будут развернуты, точно определить их потенциал не получится. Некоторые аналитики считают, что разработка "Сармата" отстает от графика как минимум на два года.

Между тем неясно, сможет ли Америка опередить Китай или Россию в области современных видов вооружений - если не считать технологии "стелс", в которых США нет равных. В частности Америка, очевидно, отстает от Китая и России в области разработки гиперзвукового оружия. К примеру, ВС США утверждают, что полностью функциональная система у них появится к 2022 году, а на вооружение она начнет поступать в 2023 году. Если прогнозы русских точны, к тому времени Россия уже не только развернет одну или более гиперзвуковых систем, но и успеет разработать средства для перехвата и уничтожения гиперзвуковых ракет.

Более того, пока даже неясно, смогут ли ВС США достичь своей цели в установленные сроки или, если уж на то пошло, смогут ли другие подразделения успешно справиться с поставленными перед ними задачами. Министерство обороны США ведет работу над созданием гиперзвуковых систем на протяжении последних 20 лет, и пока оно не добилось никаких значимых результатов.

Чтобы Америка смогла сохранить за собой превосходство в области высокотехнологичного оружия, министерству обороны США необходимо сделать так, чтобы новые системы поступали на вооружение вовремя. Между тем, чтобы продемонстрировать свое превосходство, ему, возможно, стоит пересмотреть свой подход к программам "с доступом по особому разрешению", которые еще называют "черными программами".

Как можно судить по названию, подробности этих программ известны лишь узкой группе проверенных людей. Последствия успешной реализации этих программ могут оказаться революционными. Именно так и произошло в августе 1980 года, когда министр обороны США Уильям Перри (William Perry) заявил о том, что министерство обороны разрабатывает малозаметные военные самолеты, в том числе бомбардировщик, который впоследствии стал всем известным Б-2.

Тем не менее, пока доступ к этим программам жестко ограничен, они почти ничем не помогают вооруженным силам США. Поскольку информация о них закрыта, их невозможно включить в масштабные программы по подготовке или военным учениям, в том числе проводимым совместно с ближайшими союзниками США. Их довольно трудно вписать в долгосрочные стратегические планы. Более того, поскольку большая часть военнослужащих не будут ничего знать об этих системах, скорее всего, в случае кризиса или в разгар конфликта они не захотят применять такие системы.

Существует масса причин для того, чтобы держать информацию о программах "с доступом по особому разрешению" в строжайшей тайне, чтобы они не были скомпрометированы в результате случайной ошибки или преднамеренного шпионажа. С другой стороны, возможно, будет в определенной степени полезно признать существование той или иной программы, сохранив ее подробности в тайне, чтобы продемонстрировать союзникам и потенциальным противникам, что США остаются мощной военной сверхдержавой.

Учитывая те угрозы, которые могут исходить от Китая и России в обозримой перспективе, есть смысл задуматься над тем, чтобы последовать тому примеру, который Билл Перри подал 40 лет назад.

Дов Закхайм (Dov S. Zakheim)