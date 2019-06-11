Войти
11.06.2019
Военно-промышленный курьер

"Иглы" сделают САМУМ более смертоносным

370
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Зенитная самоходка САМУМ (Сверхмобильная Артиллерийская Многоцелевая Установка Модернизированная) станет еще смертоносней - кроме двух 23-мм автоматических пушек его можно вооружить зенитными ракетами комплекса "Игла".

Как сообщает ИА "Вестник Мордовии", в результате возрастут возможности по уничтожению различных воздушных целей, в том числе самых современных, таких как ударные боевые самолеты, вертолеты и беспилотники. При этом сохранится возможность по уничтожению наземных целей – живой силы противника, в том числе снайперов, а также различной легкобронированной техники.

Пушечное вооружение способно поражать наземные цели на расстоянии до 2,5 км, а воздушные - на высоте до 1,5 км. Ракетное, соответственно, на дальности уже 5000 м., на высоте - 3500 м.

Как считают специалисты, в некоторых случаях применение САМУМа предпочтительнее, чем ЗРПК "Панцирь" или "Тунгуска".

Предусмотрено несколько режимов работы этой установки: автоматическом, полуавтоматическом и ручном. 

Вес этой бронемашины с полным боекомплектом составляет 6500 кг, масса перевозимого груза - еще полторы тонны груза.

200-сильный двигатель позволяет разгоняться до 160 км/ч на шоссе. Запас хода - до 1000 км. Длина машины - 5 м, ширина и высота - 2,75 м.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Игла ЗРК
Тунгуска
Проекты
БПЛА
Похожие новости
27.03.2013
Белорусский оборонно-промышленный комплекс – гордость страны
20.06.2012
"Оборонка" Белоруссии: от России никуда не деться
14.06.2012
Оборонно-промышленный комплекс Белоруссии
21.11.2011
На задворках войсковой ПВО: в чем причина ее развала
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.06 10:37
  • 1
Т-90МС хуже Т-80БВМ и Оплота? Это какой-то бред!
  • 11.06 10:34
  • 1
Американские СМИ оценили защищающего Крым "убийцу кораблей"
  • 11.06 10:33
  • 6
Западные СМИ: русские десантники испытывают новый 120 мм миномет
  • 11.06 10:30
  • 73
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 11.06 10:27
  • 1
ЧП в небе над Севастополем показали на видео
  • 11.06 10:25
  • 1
Су-57 помешал Су-35
  • 11.06 10:20
  • 12
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 11.06 10:20
  • 4
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 11.06 09:48
  • 1
Мобильная космонавтика: зачем Китаю свои "морские старты"
  • 11.06 09:39
  • 2
Борисов: государство поможет вывести российскую электронику на гражданский рынок
  • 11.06 08:17
  • 9
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 11.06 07:33
  • 72
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 11.06 06:37
  • 1
ВДВ на форуме "Армия-2019" представят перспективную разработку системы инженерной разведки ледовых переправ
  • 11.06 05:31
  • 5
Контракт на поставку истребителей Су-57 Минобороны могут подписать на "Армии-2019"
  • 11.06 00:37
  • 55
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"