"Иглы" сделают САМУМ более смертоносным

Зенитная самоходка САМУМ (Сверхмобильная Артиллерийская Многоцелевая Установка Модернизированная) станет еще смертоносней - кроме двух 23-мм автоматических пушек его можно вооружить зенитными ракетами комплекса "Игла".

Как сообщает ИА "Вестник Мордовии", в результате возрастут возможности по уничтожению различных воздушных целей, в том числе самых современных, таких как ударные боевые самолеты, вертолеты и беспилотники. При этом сохранится возможность по уничтожению наземных целей – живой силы противника, в том числе снайперов, а также различной легкобронированной техники.

Пушечное вооружение способно поражать наземные цели на расстоянии до 2,5 км, а воздушные - на высоте до 1,5 км. Ракетное, соответственно, на дальности уже 5000 м., на высоте - 3500 м.

Как считают специалисты, в некоторых случаях применение САМУМа предпочтительнее, чем ЗРПК "Панцирь" или "Тунгуска".

Предусмотрено несколько режимов работы этой установки: автоматическом, полуавтоматическом и ручном.

Вес этой бронемашины с полным боекомплектом составляет 6500 кг, масса перевозимого груза - еще полторы тонны груза.

200-сильный двигатель позволяет разгоняться до 160 км/ч на шоссе. Запас хода - до 1000 км. Длина машины - 5 м, ширина и высота - 2,75 м.