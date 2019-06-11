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11.06.2019
Российская газета

Охоту истребителя F-16 на птиц сняли на видео

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появилось необычное видео, снятое на военном аэродроме США. Пилот истребителя F-16, не дожидаясь прибытия специалистов, сдул с бетона рулежной дорожки оказавшуюся там птицу реактивной струей своего двигателя.

Заметив необычные маневры самолета, наземный персонал сперва обеспокоился и предупредил пилота, что его истребитель движется не туда, но затем не смог удержаться от смеха. Фургон аэродромной службы, устремившийся на дорожку, чтобы изгнать пернатое, опоздал.

Птицы на аэродромах представляют серьезную проблему для безопасности полетов. Они попадают в воздухозаборники двигателей и стекла кабин, порой приводя к серьезным авариям. Столкновение американского истребителя пятого поколения F-35 с вороном на японской авиабазе Ивакуни обернулось ущербом для самолета более чен на два миллиона долларов. В 2018 году в гражданской авиации США зарегистрировано 14661 летных происшествий, связанных с птицами.

ВКС России на своих аэродромах для решения подобных проблем используют пугала и имитаторы, издающие тревожные для птиц звуки.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Продукция
F-16
F-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
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