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11.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Производство ракет Tomahawk, системы ПВО Patriot и истребителей F-35 подчинят новому гиганту

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Источник изображения: Reuters

Одни из ведущих компаний военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies объединятся, создав производственного гиганта, выпускающего двигатели Pratt & Whitney, ракеты Tomahawk, системы ПВО Patriot и истребители F-35.

"Raytheon и United Technologies заключили соглашение об объединении на паритетной основе. В результате сделки будет создан ведущий поставщик технологически продвинутых систем для ряда стремительно растущих секторов аэрокосмической и оборонной промышленности", – отмечается в совместном пресс-релизе предприятий, передает ТАСС.

Объединенная компания, созданная путем обмена акциями, будет называться Raytheon Technologies и иметь выручку 74 млрд долларов в 2019 году. Стоимость объединенной компании, как ожидается, превысит 120 млрд долларов. Официально сделку предполагается закрыть в первой половине 2020 года.

По мнению компаний, сделка позволит им увеличить расходы на НИОКР и оптимизировать издержки. Сделка уже одобрена советами директоров United Technologies и Raytheon. Акционеры United Technologies получат 57% акций в объединенной корпорации, передает "Интерфакс".

Raytheon работает прежде всего в оборонном сегменте, его крупнейшим заказчиком является Пентагон. United Technologies поставляет различные комплектующие гражданской авиации. Таким образом, объединенная компания будет иметь более сбалансированный пакет заказчиков.

United Technologies – один из последних промышленных конгломератов, но решила выделить основные направления бизнеса в отдельные компании. В частности, станут отдельными корпорациями производитель лифтов Otis и кондиционеров – Carrier, после чего в United Technologies останется только аэрокосмический бизнес.


Алина Назарова

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Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
F-35
Patriot ЗРК
Компании
Pratt&Whitney
Raytheon
Проекты
2020-й год
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