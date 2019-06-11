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11.06.2019
WarSpot

F-35: Турцию попросили на выход

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Источник изображения: warspot.ru

F-35 и С-400 оказались несовместимыми для Турции. Вчера, 9 июня, портал thedrive.com сообщил о том, что Минобороны США разработало дорожную карту исключения Турции из программы Joint Strike Fighter из-за покупки российской системы ПВО С-400 "Триумф".

Программа Joint Strike Fighter стартовала ещё в 90-е годы. Турция входит в неё как партнер 3-го уровня наряду с Канадой, Австралией, Данией и Норвегией. Так, Турция поставляет порядка 900 типов деталей для истребителей F-35, из которых около 400 производится исключительно в этой стране.

Первый F-35, построенный для ВВС Турции.

Источник изображения: thedrive.com

"Хотя мы стремимся поддерживать наши ценные отношения, Турция не получит F-35, если получит С-400", — написал министр обороны США Патрик Шанахан в официальном письме своему турецкому коллеге Хулуси Акару.

Официальное письмо Патрика Шанахана министру обороны Турции.

Источник изображения: thedrive.com

В письме значится, что у Турции есть время до 31 июля официально отказаться от покупки российских ракетных систем С-400. При выполнении этого условия страна сможет продолжить своё участие в разработке F-35. В противном случае США прекратят программу подготовки турецких пилотов и персонала, представителям Турции будет закрыт вход в офис программы Joint Strike Fighter, а уже построенные самолёты не будут отправлены заказчику. Кроме того, уже в начале 2020 года турецкие подрядчики перестанут получать заказы на детали к истребителям F-35.

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Страны
Австpалия
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Канада
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Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Проекты
2020-й год
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