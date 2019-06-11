ВДВ на форуме "Армия-2019" представят перспективную разработку системы инженерной разведки ледовых переправ

ЦАМТО, 10 июня. На МВТФ "Армия-2019" Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ) представит перспективную разработку системы инженерной разведки ледовых переправ с использованием ГЛОНАСС и радиолокационной станции в арктических условиях.

Как отметил начальник научно-исследовательского отдела РВВДКУ доктор технических наук полковник Василий Елистратов, система работает не только в Арктике.

"При исследовании малогабаритной радиолокационной станции, разрабатываемой одним из заводов, наши специалисты выявили интересную дополнительную функцию: станция способна просвечивать и определять толщину снежного покрова, льда и глубину водоема до пяти метров. Применение этого прибора экономит время и деньги, причем не надо бурить лед, тратить силы и подвергать опасности специалиста. Эта система позволяет фиксировать и взрывные устройства, имеющие электрический контакт", – пояснил В.Елистратов.

Также в экспозиции Воздушно-десантных войск (ВДВ) будут представлены экспонаты в области средств десантирования личного состава и грузов.

Справочно:

По итогам Дня инноваций ВДВ, который проходил в период с 11 по 13 апреля, для участия в форуме "Армия-2019" отобран ряд разработок.

В выставке приняли участие 67 организаций. В музее вооружения и военной техники РВВДКУ были развернуты экспозиции высокотехнологичных разработок с элементами искусственного интеллекта в сфере робототехники, средств выживания в экстремальных условиях Арктики, а также инновационные проекты в сфере технологий двойного назначения.

Перспективные экспонаты разработаны десантниками совместно с учеными из гражданского сектора, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.