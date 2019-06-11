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11.06.2019
ЦАМТО

Водолазы отряда ПДСС Новороссийской военной морской базы завершили работы по очистке акватории Черного моря

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Новороссийская ВМБ
Новороссийская ВМБ.
Источник изображения: novorosinfo.ru

ЦАМТО, 10 июня. Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) ЧФ завершили работы по очистке акватории Черного моря в районе Кавказского побережья от боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Для выполнения работ по разминированию был задействован противодиверсионный катер "Грачонок" с группой водолазов отряда ПДСС и специальным оборудованием.

Все найденные боеприпасы были уничтожены на месте дистанционным подрывом с использованием электродетонаторов.

В течение десяти дней водолазы обезвредили более 30 взрывоопасных предметов, среди которых артиллерийские снаряды, авиационные бомбы и якорные мины, залегавшие на глубинах до 10 м.

Данные о нахождении взрывоопасных предметов на дне Черного моря поступили от специализированной организации, занимающейся дистанционным магнитометрическим и гидролокационным обследованием морского дна, сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г.Севастополь).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
21980 Грачонок
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