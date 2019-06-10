Войти
10.06.2019
Вести.Ru

Украина арестовала российские "Русланы"

398
0
0
АН-124-100 "Руслан"
Тяжёлый дальний транспортный самолёт АН-124-100 "Руслан" во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Источник изображения: РИА Новости / Антон Денисов

Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда. Сообщается, это решение было вынесено после обращения в правоохранительные органы разработчика этих машин ГП "Антонов", пишет агентство РИА Новости.

Главная претензия украинцев – Росавиация сертифицировала компанию AMTES GmbH, которая будто является разработчиком модификации самолетов Ан-124-100 "Руслан". На основе этих поддельных документов, уверены в "Антонове", грузовикам продлили летную годность.

Это нарушение норм Международной организации гражданской авиации. Арест на самолеты наложен для того, чтобы обеспечить сохранность вещественных доказательств. Поэтому Ан-124 пока останутся на земле.

Изначально сверхтяжелые грузовые самолеты Ан-124 "Руслан" создавали для переброски крупных армейских подразделений и даже пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет. Однако сейчас эти машины используются для транспортировки самых необычных и негабаритных грузов. Например, Ан-124 компании "Волга-Днепр" перевозил из Иркутска в Москву секцию фюзеляжа нового пассажирского лайнера МС-21.

Права на данный материал принадлежат Вести.Ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-124
Ан-124-100
Компании
Антонов ГП
ИКАО
Проекты
МС-21
Похожие новости
06.12.2017
Тяга на большие деньги
26.07.2016
Мнение: К 70-й годовщине основания ГКБ Антонова. Упадок авиастроения Украины
24.12.2013
В Ульяновске обсудили будущее "Русланов"
24.12.2013
Д.Мантуров: производство модернизированных самолетов Ан-124-100 «Руслан» на «Авиастар-СП» начнется в 2018 году
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.06 16:26
  • 5
"Неприятный сюрприз": США оценили Ту-22М3М
  • 10.06 16:15
  • 82
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 10.06 16:14
  • 69
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 10.06 16:05
  • 1
Зона-51. Самая загадочная база в мире / Факты о которых вы могли не знать (видео)
  • 10.06 15:49
  • 47
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 10.06 15:27
  • 4
Армия США закупает 144 боевые машины ПВО MSHORAD с РЛС израильской компании Rada
  • 10.06 15:25
  • 40
США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин
  • 10.06 15:14
  • 68
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 10.06 15:06
  • 3
Террористы используют презервативы против ВКС России
  • 10.06 14:46
  • 1
НАТО предупредили об изменении баланса сил из-за С-400 у Турции
  • 10.06 14:42
  • 27
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 10.06 14:32
  • 3
Украина арестовала пять "Русланов" российской авиакомпании
  • 10.06 14:31
  • 2
В США за 1,8 млрд долларов решили создать очередное обновление ПО для F-35
  • 10.06 14:30
  • 1
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 10.06 14:11
  • 2
Небесные гусары: на чем летала первая реактивная пилотажная группа СССР