Украина арестовала российские "Русланы"

Тяжёлый дальний транспортный самолёт АН-124-100 "Руслан" во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда. Сообщается, это решение было вынесено после обращения в правоохранительные органы разработчика этих машин ГП "Антонов", пишет агентство РИА Новости.

Главная претензия украинцев – Росавиация сертифицировала компанию AMTES GmbH, которая будто является разработчиком модификации самолетов Ан-124-100 "Руслан". На основе этих поддельных документов, уверены в "Антонове", грузовикам продлили летную годность.

Это нарушение норм Международной организации гражданской авиации. Арест на самолеты наложен для того, чтобы обеспечить сохранность вещественных доказательств. Поэтому Ан-124 пока останутся на земле.

Изначально сверхтяжелые грузовые самолеты Ан-124 "Руслан" создавали для переброски крупных армейских подразделений и даже пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет. Однако сейчас эти машины используются для транспортировки самых необычных и негабаритных грузов. Например, Ан-124 компании "Волга-Днепр" перевозил из Иркутска в Москву секцию фюзеляжа нового пассажирского лайнера МС-21.