РФ и КНР не координируют свои усилия против США или группы стран - Песков

Путин и Си Цзиньпин подробно обсуждали фактор взаимоотношений с США - Ушаков

Петропавловск-Камчатский. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Партнерство России и Китая не направлено против третьих стран, Москва и Пекин не координируют свои действия против США или группы стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Так неправильно говорить. Неправильно говорить потому, что, во-первых, и Китай, и Россия имеют свои собственные проблемы с США. Китай, собственно, находится в состоянии торговых войн с Вашингтоном, у нас с американцами свои проблемы, они в основном касаются вопросов стратегической безопасности, разоруженческой тематики, касаются нежелания наших американских визави идти хоть на какой-то диалог субстантивный в этой связи. Поэтому у нас проблемы у каждого свои", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Так Песков ответил на вопрос, можно ли говорить о координации России и Китая в отношениях с США, учитывая то, что происходит в китайско-американских и российско-американских отношениях.

"Отличительной чертой российско-китайского партнерства является ненаправленность этого партнерства против третьих стран или группы стран. И поэтому ставить вопрос, что мы координируемся по вопросу США или против США - это в корне неверно", - сказал Песков.