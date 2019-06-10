В Балтике начались крупномасштабные военно-морские учения НАТО

В море уже вышли первые десять боевых кораблей

Лондон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - В акватории Балтийского моря в воскресенье стартовали ежегодные 47-е по счету военно-морские учения BALTOPS 2019 с участием кораблей из 18 стран-членов НАТО и партнеров блока, сообщили в альянсе.

Всего в учениях, которые продлятся до 21 июня, задействовано около 50 кораблей и подводных лодок, 40 самолетов и вертолетов и 8,6 тыс. военнослужащих.

"Балтийское море имеет важное стратегическое значение для Североатлантического союза, на берегах которого расположены шесть стран-членов НАТО, - сказала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску. - BALTOPS проводятся уже 47-й год, и они не направлены против кого-либо, однако, очевидно, что обстановка с безопасностью в регионе ухудшилась после незаконной аннексии Россией Крыма. BALTOPS позволит проверить, насколько хорошо наши силы работают сообща, и продемонстрируют, что НАТО может защитить себя от любого противника".

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в воскресенье в море из германского города Киля, где была сосредоточена натовская группировка, вышли уже первые десять боевых кораблей.

Учения проводятся под руководством командования недавно воссозданного 2-го оперативного флота ВМС США с американского штабного корабля Mount Whitney, который еще в конце мая зашел в Балтику.

В рамках BALTOPS 2019 планируется проведение десантных операций, отработка операций по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника вблизи границ России.

Как сообщал "Интерфакс", в минувший четверг не менее 15 боевых кораблей НАТО, в том числе десантный корабль-док ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту, вошли в акваторию Балтийского моря.

С апреля месяца в Балтийском море уже находятся на патрулировании корабли Первой постоянной военно-морской группы НАТО, в состав которой входят эсминец ВМС США Gravely, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, фрегат британского королевского ВМФ Westminster, а также испанский, турецкий и польский фрегаты.