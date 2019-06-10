Порядка 20 групп радиоэлектронной борьбы защитят аэродромы ЗВО от боевых беспилотников

Москва. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) приступили к охране аэродромов Западного военного округа от налетов боевых беспилотников, сообщили в пресс-службе ЗВО.

"Группы радиоэлектронной борьбы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами Западного военного округа заступили на боевое дежурство по охране и обороне воздушных границ аэродромов и объектов авиационных частей округа", - заявили в пресс-службе ЗВО.

По данным штаба округа, всего к выполнению задач подготовлены около 20 групп по борьбе с беспилотниками, в их состав входят комплексы РЭБ "Житель", "Силок" и "Лесочек".

"Расчеты групп прошли подготовку на основе опыта боевых действий в Сирийской Арабской Республике, где применялись беспилотные летательные аппараты для авиационных налетов на промышленные и военные объекты для уничтожения", - подчеркнули в пресс-службе.

В ЗВО отметили, что тренировки по отражению средств воздушного нападения условного противника проводятся еженедельно.