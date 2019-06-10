"Железный волк" на пару недель обосновался в Литве

Крупномасштабные военные учения Gelezinis Vilkas 2019 (Железный волк-2019) с участием около четырех тысяч военнослужащих из 10 стран и более тысячи единиц техники начались в Литве и продлятся две недели. Об этом сообщило командование литовской армии.

"Целью учений, в которых задействованы подразделения Вооруженных сил Литвы, а также личный состав и техника НАТО, является интеграция всех этих сил и средств в единую боевую систему, способную эффективно планировать и выполнять боевые задачи", – говорится в сообщении.

В крупнейших для Литвы в текущем году маневрах, кроме литовских военных, принимают участие военнослужащие США, Великобритании, Германии, Бельгии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Чехии и Эстонии. Часть из них входит в состав расквартированного в Литве сводного батальона НАТО передового базирования.

Литва предварительно направила приглашения наблюдать за учениями Белоруссии, России, Финляндии и Швеции.