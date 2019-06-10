Войти
10.06.2019
Военно-промышленный курьер

"Железный волк" на пару недель обосновался в Литве

461
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Крупномасштабные военные учения Gelezinis Vilkas 2019 (Железный волк-2019) с участием около четырех тысяч военнослужащих из 10 стран и более тысячи единиц техники начались в Литве и продлятся две недели. Об этом сообщило командование литовской армии.

"Целью учений, в которых задействованы подразделения Вооруженных сил Литвы, а также личный состав и техника НАТО, является интеграция всех этих сил и средств в единую боевую систему, способную эффективно планировать и выполнять боевые задачи", – говорится в сообщении.

В крупнейших для Литвы в текущем году маневрах, кроме литовских военных, принимают участие военнослужащие США, Великобритании, Германии, Бельгии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Чехии и Эстонии. Часть из них входит в состав расквартированного в Литве сводного батальона НАТО передового базирования.

Литва предварительно направила приглашения наблюдать за учениями Белоруссии, России, Финляндии и Швеции.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Бельгия
Великобритания
Германия
Дания
Литва
Нидерланды
Норвегия
Польша
Россия
США
Финляндия
Чехия
Швеция
Эстония
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
20.09.2017
Учение «Запад-2017» в условиях открытости и транспарентности – чего же болей?
17.02.2016
Вынужденные непротивленцы
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
25.11.2013
Невидимый фронт вооруженной борьбы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.06 16:15
  • 82
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 10.06 16:14
  • 69
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 10.06 16:05
  • 1
Зона-51. Самая загадочная база в мире / Факты о которых вы могли не знать (видео)
  • 10.06 15:49
  • 47
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 10.06 15:27
  • 4
Армия США закупает 144 боевые машины ПВО MSHORAD с РЛС израильской компании Rada
  • 10.06 15:25
  • 40
США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин
  • 10.06 15:14
  • 68
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 10.06 15:06
  • 3
Террористы используют презервативы против ВКС России
  • 10.06 14:46
  • 1
НАТО предупредили об изменении баланса сил из-за С-400 у Турции
  • 10.06 14:42
  • 27
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 10.06 14:32
  • 3
Украина арестовала пять "Русланов" российской авиакомпании
  • 10.06 14:31
  • 2
В США за 1,8 млрд долларов решили создать очередное обновление ПО для F-35
  • 10.06 14:30
  • 1
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 10.06 14:21
  • 4
"Неприятный сюрприз": США оценили Ту-22М3М
  • 10.06 14:11
  • 2
Небесные гусары: на чем летала первая реактивная пилотажная группа СССР