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10.06.2019
ТАСС

Более 10 тыс. человек посетили закрытие конкурса "Авиадартс" и авиашоу в Севастополе

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Соколы России
Пилотажная группа «Соколы России».
Источник изображения: loveopium.ru

Гости мероприятия увидели над акваторией Севастопольской бухты выступления пилотажных групп "Беркуты", "Стрижи", "Соколы России" и "Русские Витязи"

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Число зрителей, которые в субботу посетили закрытие всероссийского конкурса "Авиадартс-2019" и шоу пилотажных групп в Севастополе, превысило 10 тыс. человек, сообщил журналистам представитель пресс-службы Министерства обороны РФ.

"Церемонию закрытия конкурса "Авиадартс-2019" и место проведения воздушного показа посетили более 10 тыс. человек", - сказал он.

Тысячи зрителей собрались на выступления пилотажных групп "Беркуты", "Стрижи", "Соколы России" и "Русские Витязи", которое прошло над акваторией Севастопольской бухты. Помимо воздушных программ летчики "Стрижей" и "Русских Витязей" в совместном строю так называемого "кубинского бриллианта" (построение самолетов на минимальных интервалах и дистанциях в виде ромбовидной фигуры), продемонстрировали групповые "петли Нестерова", "бочки", "виражи" и "боевые развороты".

В пресс-службе добавили, что акцию ВКС "Служба по контракту - твой выбор" посетили 800 человек, 270 из них побывали на мобильном пункте отбора на службу по контракту. Порядка 20 человек прошли начальные этапы отбора, включая консультирование и тестирование.

Конкурс "Авиадартс" проходил в Крыму с 24 мая по 8 июня. В соревнованиях в Крыму приняли участие около 60 экипажей, выступавших на самолетах МиГ-29СМТ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-24М, Су-25, Ту-22М3, Ил-76МД и вертолетах Ми-24, Ми-35, Ка-52, Ми-8. Для конкурса на полигоне под Феодосией были созданы более 70 наземных целей, среди которых аэродром, ракетные и зенитные комплексы. Летчики соревновались в ведении разведки, пилотировании, преодолении систем ПВО условного противника. Жюри оценивало умение конкурсантов применять боевые средства по наземным целям, а у экипажей военно-транспортной авиации - умение десантировать грузы.

Соревнования проходили по семи номинациям. Победители представят Вооруженные силы РФ на международных соревнованиях, которые состоятся в августе на полигоне Дубровичи в Рязани.

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