Асы ВКС России показали высший пилотаж и провели "дуэли" на авиашоу в Севастополе

Самые зрелищные фигуры высшего группового, парного, встречного и одиночного пилотажа продемонстрировали экипажи авиагрупп "Стрижи" и "Русские Витязи"

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Пилотажные группы "Беркуты", "Стрижи", "Соколы России" и "Русские Витязи" приняли участие в авиашоу, посвященном закрытию всероссийского конкурса "Авиадартс-2019", проходившего в Крыму. Тысячи зрителей в субботу смогли увидеть, как вертолеты и самолеты проводили сложнейшие маневры и устраивали показательные "дуэли" в небе над Севастопольской бухтой.

"Дуэли" и маневры

Открыли авиашоу летчики авиагруппы "Беркуты", вылетев в небо над Севастопольской бухтой со стороны побережья. Зрители встречали их аплодисментами, многие фотографировали и снимали авиашоу на телефоны или камеры. "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор" продемонстрировали комплекс маневров и фигур группового пилотажа. Особенное впечатление на зрителей произвел сольный полет подполковника Дмитрия Меняйло, который представил особую программу со сложными элементами и отстрелом теловых ловушек - пиропатронов, оставляющих дымный шлейф.

Капитан Александр Бекиров служит в войсках ПВО, и не раз во время совместных учений и праздничных мероприятий наблюдал полеты военной авиации. Но и на него мастерство летчиков произвело впечатление. "Правду говорят, что это - самые лучшие российские асы, специалисты своего дела", - отметил он, наблюдая за выступлением пилотажных групп.

Экипажи авиагрупп "Стрижи" и "Русские Витязи" выполнили наиболее зрелищные фигуры высшего группового, парного, встречного и одиночного пилотажа на самолетах МиГ-29 и Су-30СМ. В частности, летчики продемонстрировали групповое исполнение "бочек", "петель Нестерова" с перестроением в воздухе, синхронные "колоколы" и "встречный роспуск" и другие элементы.

"Оцените строй - расстояние в группе достигает одного метра, - обращает внимание зрителей комментатор авиашоу. - Только вдумайтесь: пять истребителей Су-30СМ и четыре истребителя МиГ-29. Такого в мире больше нет".

Авиагруппа "Соколы России" на новейших истребителях Су-35С продемонстрировала воздушный бой пара на пару, действия для наступления и обороны в ограниченном воздушном пространстве.

Гордость за авиацию

"Смотри, а вот это МиГ-29 полетел!", - восторженно говорит маленький Владислав, указывая ручкой с изображением этого же истребителя на приближающийся самолет. Мальчик еще не ходит в школу, но уже знает, что летчики взлетают с аэродромов на Северной стороне Севастопольской бухты и различает многие самолеты.

Бабушка Зинаида поясняет: внук увлекается авиацией, и проходящее в городе авиашоу для него настоящий праздник - ребенок выбрал одно из самых лучших мест около Памятника затопленным кораблям, и готов сколько угодно наблюдать за самолетами.

"У нас дедушка в авиации - сейчас работает на вертолетном заводе в Севастополе, ремонтирует; до этого служили в других регионах, даже на Камчатке. Я помню время, в 90-х, когда летчики, офицеры, сдавали кровь, чтобы хоть какие-то деньги были в семье, как бабушки молодым офицерам отдавали часть пенсии, чтобы как-то прожили. А сейчас смотрю [на работу летчиков], и меня такая гордость охватывает, что у ребят есть возможность заниматься любимым делом, быть на своем месте! И радует, что это же есть по всей стране, что мы можем просто гордиться своим городом, своими военными", - отметила женщина.

Всего, по данным пресс-службы Минобороны, церемонию закрытия "Авиадартса" и авиашоу посетили более 10 тыс. человек. Однако авиашоу было видно из разных частей города: его наблюдали и на Северной стороне Севастопольской бухты, и с балконов высоток, отдаленных от центра города.

"Я не собирался на авиашоу. Но когда самолеты, вертолеты заходили на вираж, мне казалось, что они делают это прямо напротив нашего балкона - мы живем на верхнем этаже. Здорово, конечно, это выглядело!", - поделился впечатлениями житель Севастополя Андрей.

О конкурсе

Всероссийский конкурс "Авиадартс" проходил в Крыму с 24 мая по 8 июня, в нем приняли участие около 60 экипажей, выступавших на самолетах МиГ-29СМТ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-24М, Су-25, Ту-22М3, Ил-76МД и вертолетах Ми-24, Ми-35, Ка-52, Ми-8. Для конкурса на полигоне под Феодосией были созданы более 70 наземных целей, среди которых аэродром, ракетные и зенитные комплексы. Летчики соревновались в ведении разведки, пилотировании, преодолении систем ПВО условного противника. Жюри оценивало умение конкурсантов применять боевые средства по наземным целям, а у экипажей военно-транспортной авиации - умение десантировать грузы.

Соревнования проходили по семи номинациям, 4-я армия ВВС и ПВО Южного военного округа победила в четырех из них: в испытаниях для истребительной, бомбардировочной, штурмовой и армейской авиации на боевых вертолетах. В номинации армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах стали экипажи Центрального военного округа из Новосибирска, среди экипажей дальней и военно-транспортной авиации лучшими стали представители полков, дислоцированных в Иркутской и Псковской областях. Победители представят Вооруженные силы РФ на международных соревнованиях, которые состоятся в августе на полигоне Дубровичи в Рязани.