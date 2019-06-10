NASA информирует "Роскосмос" о проблемах с перспективными пилотируемыми кораблями компаний SpaceX и Boeing - Рогозин

Санкт-Петербург. 8 июня. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" получает информацию о ходе расследования причин взрыва корабля Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX, а также информирует о подготовке к первому полету пилотируемого корабля Starliner компании Boeing, сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Делится, но это не означает что я буду делиться с вами. Сдвижка по времени у них явно идёт по обоим кораблям, но я думаю, что осенью, поздней осенью они постараются запуститься", - сказал Рогозин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Так он ответил на вопрос, делится ли NASA информацией о ходе расследования причин взрыва при испытаниях корабля Crew Dragon.

"У компании Илона Маска сдвижка, потому что SpaceX нужен новый корабль, отдельно нужно будет провести испытания системы спасения, которая фактически и погубила тот корабль. У Boeing сдвиг идёт тоже месяца на три, по-моему", - сказал глава "Роскосмоса".

Он отметил, что госкорпорация постоянно контактирует с американской стороной для формирования графика полетов на Международную космическую станцию.

Как сообщал "Интерфакс", в начале марте американский беспилотный космический корабль Crew Dragon в тестовом режиме был успешно выведен на орбиту и состыкован с МКС. На борту корабля находился облаченный в скафандр манекен по имени Рипли, названный в честь героини фантастического фильма "Чужие". Датчики в его скафандре отслеживали "состояние" командира корабля на всех этапах полета. Корабль также доставил для экипажа МКС 182 кг продовольствия, научного оборудования и материалов.

По данным НАСА, пилотируемый полет Crew Dragon к МКС может состояться ориентировочно в ноябре 2019 года. До него еще должен быть проведен тестовый запуск корабля в беспилотном режиме по неполной циклограмме, который предназначен для проверки работы системы его аварийного спасения в случае возникновения аварии с ракетой-носителем после старта. Из-за аварии 20 апреля при стендовых испытаниях двигателей системы спасения, в результате которой корабль взорвался, испытательный запуск, намеченный на июнь, был перенесен. В настоящее время его планируется осуществить до конца июля, если компании SpaceX удастся устранить возникшие неполадки.