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10.06.2019
Военно-промышленный курьер

Хорошая мина при плохой игре - Украина заочно арестовала российские "Русланы"

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Источник изображения: vpk-news.ru

В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124100 российской авиакомпании "Волга-Днепр". Об этом сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", представляющей интересы предприятия "Антонов".

Кроме того, суд своим решением запретил авиакомпании и любым иным лицам эксплуатацию самолетов и осуществление любых действий, направленных на посадку или взлет воздушных судов.

Следствие по делу указывает на то, что Росавиация допустила компанию AMTES GmbH к техобслуживанию самолетов Ан-124100.

"В результате незаконных действий Росавиации и AMTES GmbH самолетам Ан-124, эксплуатантом которых является авиакомпания "Волга-Днепр", в обход предприятия "Антонов" была продлена летная годность, что ставит под угрозу безопасную эксплуатацию данных самолетов", - говорят в юридической конторе.

Ан-124100 "Руслан" - крупнейший в мире грузовой гражданский самолет, признанный лидер на рынке грузовых авиаперевозок крупногабаритных и сверхтяжелых грузов.

На сайте российской авиакомпании говорится, что "Волга-Днепр" занимает лидирующие позиции на мировом рынке авиаперевозок крупногабаритных и сверхтяжелых грузов. Ежегодно "Волга-Днепр" перевозит более 60000 тонн грузов более чем в 80 стран мира.

В конце мая 2019 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала иск к "Антонову" из-за того, что концерн не принимает участия в деятельности "ОАК–Антонов". По этой причине российская сторона не может даже ликвидировать совместное предприятие.

Между тем российские специалисты ведут разработку перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации сверхтяжелого класса, который придет на смену Ан-124. По словам главного конструктора ОАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" Николая Таликова, самолет будет создан в 2025–2026 годах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-124
Ан-124-100
Компании
Антонов ГП
Ил
ОАК
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