В США дали время Турции на отказ от ЗРК С-400

Анкара должна отказаться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, в противном случае Соединенные Штаты свернут сотрудничество с Турцией по программе истребителей F-35. Об этом говорится в письме исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана, направленном в минобороны Турции.

По данным Reuters, в четверг военное американское ведомство решило прекратить прием 34 турецких пилотов, обучающихся работе с F-35. В США видят угрозу в приобретении С-400 для истребителей Lockheed Martin Corp F-35, которые Турция также планирует приобрести.

Сделки исключают друг друга, отметил в письме Шанахан. Вашингтон дал время Анкаре до 31 июля, пишет в субботу, 8 июня, "Газета.ру". Турецкая сторона должна сделать выбор между двумя контрактами.

Если Анкара не согласится на условия Вашингтона, то ее исключат из программы американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. В ее рамках Турция должна получить от США 100 истребителей пятого поколения F-35.

Контракт на поставку российских ракетных систем Москва и Анкара заключили в 2017 году. 22 апреля замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что поставки первых С-400 в Турцию начнутся в ближайшее время. Против соглашения неоднократно выступали Соединенные Штаты. Вашингтон угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных ею истребителей F-35.