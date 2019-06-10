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10.06.2019
ТАСС

Источник: три российских ракетных корабля проследят за учениями ВМС НАТО на Балтике

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Корвет "Стойкий"
Корвет "Стойкий".
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Речь идет о ракетных корветах "Стойкий" и "Бойкий", а также малом ракетном корабле "Ливень"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Силы и средства разведки Балтийского флота, а также корабли проследят за начинающимися 9 июня в акватории Балтийского моря учениями ВМС НАТО Baltops-2019. Об этом ТАСС в субботу сообщил военно-дипломатический источник.

"За маневрами НАТО будут следить, в частности, ракетные корветы "Стойкий" и "Бойкий", а также малый ракетный корабль "Ливень". Также будут задействованы средства разведки", - сказал собеседник агентства. ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Учения Baltpos-2019 пройдут в период с 9 по 21 июня. В них примут участие до 40 кораблей, судов и подводных лодок, а также около 40 летательных аппаратов из 18 стран. Впервые за последнее время в учениях примут участие корабли 2-го флота США, воссозданного в 2018 году.

Штаб учениями будет находиться на командном корабле 6-го флота США Mount Whitney, который зашел на Балтику 30 мая.

В конце 1990-х - начале 2000-х годов корабли Балтийского флота России принимали участие в этих учениях, проводящихся на регулярной основе.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Бойкий
Проекты
20380 Корвет-1
NATO
БФ
Военные учения
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