Войти
10.06.2019
Российская газета

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

483
0
0
Источник изображения: rg.ru

В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море. Только благодаря профессионализму российских моряков, которые совершили экстренное маневрирование, удалось избежать столкновения крейсера Chancellorsville и большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов".

Опубликованные в Twitter кадры сняты одним из членов команды американского ракетного крейсера. На них можно увидеть окончание инцидента, когда корабли идут параллельным курсом на расстоянии нескольких метров друг от друга. Кроме того, американская журналистка Барбара Старр разместила на своей странице снимок, сделанный с борта патрульного самолета P-8A Poseidon. На нем можно увидеть, что на водной глади моря остался след от российского корабля, который был вынужден совершить экстренный разворот.

Напомним, что сегодня в 6:35 по московскому времени при движении параллельными курсами отряда российских кораблей и американской авианосной ударной группы ракетный крейсер Chancellorsville внезапно изменил маршрут. Американец пересек путь кораблю "Адмирал Виноградов", произошло это в 50 метрах от российского БПК. Командование Тихоокеанского флота России заявило протест руководству авианосной ударной группы ВМС США.

Отметим, американские военные моряки "прославились" низким уровнем подготовки, что привело к многочисленным инцидентам с гибелью матросов. В июне 2017 года эсминец Fitzgerald столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal у берегов Японии, в результате происшествия погибли семь американских моряков. Спустя два месяца эсминец John S. McCain столкнулся в Южно-Китайском море с танкером Alnic MC, боевой корабль получил серьезные повреждения, пострадали пять моряков, еще десять пропали без вести. А в декабре все тот же Fitzgerald получил дополнительные повреждения при погрузке на транспортное судно MV Transshelf.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Япония
Продукция
Arleigh Burke
P-8 Poseidon
Проекты
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости
10.06.2019
Россия заявила протест в связи с инцидентом в Восточно-Китайском море
10.06.2019
Ходить не умеет: крейсер США подрезал российский корабль
03.10.2016
Пентагон потратит миллиарды долларов на "сюрпризы"
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.06 16:38
  • 30
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 10.06 16:26
  • 5
"Неприятный сюрприз": США оценили Ту-22М3М
  • 10.06 16:15
  • 82
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 10.06 16:14
  • 69
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 10.06 16:05
  • 1
Зона-51. Самая загадочная база в мире / Факты о которых вы могли не знать (видео)
  • 10.06 15:49
  • 47
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 10.06 15:27
  • 4
Армия США закупает 144 боевые машины ПВО MSHORAD с РЛС израильской компании Rada
  • 10.06 15:25
  • 40
США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин
  • 10.06 15:14
  • 68
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 10.06 15:06
  • 3
Террористы используют презервативы против ВКС России
  • 10.06 14:46
  • 1
НАТО предупредили об изменении баланса сил из-за С-400 у Турции
  • 10.06 14:32
  • 3
Украина арестовала пять "Русланов" российской авиакомпании
  • 10.06 14:31
  • 2
В США за 1,8 млрд долларов решили создать очередное обновление ПО для F-35
  • 10.06 14:30
  • 1
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 10.06 14:11
  • 2
Небесные гусары: на чем летала первая реактивная пилотажная группа СССР