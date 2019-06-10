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10.06.2019
Интерфакс-АВН

В Госдуме видят в действиях крейсера США нарушение договоренностей о предотвращении инцидентов на море

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В здании Госдумы России. Архивное фото
В здании Госдумы России. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Действия американского крейсера в Восточно-Китайском море, которые едва не привели к столкновению с российским боевым кораблем, нарушают двустороннее соглашение о предотвращении инцидентов, заявил "Интерфаксу" в пятницу первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Это не игрушки. Это нарушение всех морских канонов и соответствующих международных соглашений", - заявил Красов.

По его словам, "это очень опасные действия, которые могли привести к трагедии". "Провокации со стороны США и НАТО участились и на море, и в воздухе", - заявил он.

Межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, подписанное между США и СССР в 1972 году, юридически закрепило обоюдную заинтересованность обеих сторон обеспечивать безопасность морских и воздушных судов, находящихся в международных водах или в воздушном пространстве над ними. В 2016 году в Минобороны РФ "Интерфаксу" сообщили, что военные РФ передали Пентагону предложения по развитию механизмов предотвращения инцидентов.

Российские военные заявили об опасных действиях американского крейсера в Восточно-Китайском море, которые едва не привели к столкновению с большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов".

Инцидент произошел в пятницу в 06:35 МСК в юго-восточной части Восточно-Китайского моря при движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота России и авианосной ударной группы ВМС США, заявили в пятницу в пресс-службе Тихоокеанского флота РФ.

"Крейсер УРО Chancellorsville ВМС США внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК "Адмирал Виноградов" в 50 метрах от корабля", - заявили российские военные.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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