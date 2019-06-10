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10.06.2019
Российская газета

Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе

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Источник изображения: Petebutt/ Wikimedia.org

Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава. В переводе в абсолютные показатели это 9 самолетов из 62.

Комитет по вооруженным силам Конгресса США выразил обеспокоенность тем, что готовность B-1 "не имеет приоритетного значения и ресурсов для повышения показателей", пишет Military Watch.

Напомним, в марте ВВС США прекратили полеты Lancer из-за серьезных проблем с безопасностью. При пожаре на борту B-1  в мае 2018 года один из членов экипажа не смог покинуть самолет из-за отказа катапультного кресла. Летчики посадили горящий бомбардировщик, никто не пострадал. Выборочная проверка после ЧП выявила дефекты и на других самолетах. Последовало "заземление" всего парка Lancer для тщательной проверки каждого ракетоносца и размышления на тему, нужны ли они вообще.

Самый новый B-1 выпущен 31 год назад, эти сложные по конструкции самолеты становятся все дороже в обслуживании, а их надежность оставляет желать лучшего. Командование ВВС США уже не раз заявляло о намерении снять Lancer с вооружения - не называя конкретных сроков. Помимо дефектов, недостатком ракетоносца называют его уязвимость для современных систем ПВО. При этом еще более старый: и по возрасту, и по технологиям, - B-52 останетсчя в строю как минимум  до 2040 года.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
В-1В Lancer
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